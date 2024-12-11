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Общество Финляндия получила почти 150 млн евро на усиление закрытой границы с Россией

Финляндия получила почти 150 млн евро на усиление закрытой границы с Россией

1 317
18 комментариев

Европейская комиссия выделила дополнительные 50 млн евро Финляндии для усиления контроля на восточной границе с Россией. Общий объем финансирования приблизился к 150 млн евро, сообщило министерство внутренних дел Финляндии.

Как говорится в заявлении министерства от 11 декабря, эта сумма включает 83 млн евро, полученные ранее, и 16 млн евро, выделенные на экстренное покрытие дополнительных расходов. С новым траншем Финляндия получила суммарно около 150 млн евро на обеспечение безопасности границы.

«Эти средства будут использованы для улучшения технического покрытия наблюдения, своевременности получения оперативной информации и мобильности патрулей», — прокомментировала министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Финляндия и Россия имеют 1 340-километровую границу, которая является внешней границей ЕС. «Усиление контроля на этой границе укрепляет безопасность всего ЕС в условиях изменяющихся гибридных угроз и инструментализированного проникновения», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Финляндии.

Впрочем, в последние месяцы проникновения происходят в основном в обратном направлении — из Финляндии в Россию. В декабре двое граждан Финляндии побывали в России, еще один в ноябре пересек границу на лыжах, а до этого в Россию попали финские собаки. Официально граница остается закрытой уже больше года, и подтвержденных планов ее открытия нет.

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Граница России и Финляндии
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Комментарии
21
282548571
1 час
Планов открытия нет и скорее всего уже не будет.
07.10.1952
42 минуты
Ради святой цели все туда планово отъездились: и ленинградцы, и "питерчане". А «план был и цель одна - помощь людям, которые проживают на Донбассе» - сказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
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