Финляндия получила почти 150 млн евро на усиление закрытой границы с Россией

Как говорится в заявлении министерства от 11 декабря, эта сумма включает 83 млн евро, полученные ранее, и 16 млн евро, выделенные на экстренное покрытие дополнительных расходов. С новым траншем Финляндия получила суммарно около 150 млн евро на обеспечение безопасности границы.

Финляндия и Россия имеют 1 340-километровую границу, которая является внешней границей ЕС. «Усиление контроля на этой границе укрепляет безопасность всего ЕС в условиях изменяющихся гибридных угроз и инструментализированного проникновения», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Финляндии.

Впрочем, в последние месяцы проникновения происходят в основном в обратном направлении — из Финляндии в Россию. В декабре двое граждан Финляндии побывали в России, еще один в ноябре пересек границу на лыжах, а до этого в Россию попали финские собаки. Официально граница остается закрытой уже больше года, и подтвержденных планов ее открытия нет.