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Общество Псы прорвали финскую границу: двум ушлым собакам удалось бежать в Россию

Псы прорвали финскую границу: двум ушлым собакам удалось бежать в Россию

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19 комментариев

Лапландские пограничники за месяц дважды стали свидетелями пересечения границы собаками из Финляндии в Россию. Информация об инцидентах зафиксирована в отчете за октябрь.

Как говорится в опубликованном 7 ноября документе о действиях Лапландской пограничной службы, ситуация с безопасностью на границе стабильная, но в октябре произошло два случая пересечения госграницы охотничьими собаками из Финляндии в Россию.

«В обоих случаях российские пограничные службы вернули задержанных собак обратно в Финляндию», — резюмировали финские пограничники в своей сводке.

Об одном инциденте «Фонтанка» рассказывала: российские пограничники поймали лайку, которая предположительно служит в финской полиции. Для таких ситуаций даже есть договор между СССР и Финляндией «О порядке урегулирования пограничных инцидентов» от 1960 года.

Несмотря на то что граница Финляндии с Россией закрыта уже почти год, её пересекают не только животные. Накануне «Фонтанка» рассказывала, как финн пересек ее на лыжах четыре раза. Рыболовы из России устраивают «Особенности национальной рыбалки», а из Финляндии в Россию ходят группами в поисках приключений. На этом фоне даже появились варианты возможного открытия одного из пограничных пунктов предстоящей зимой.

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Комментарии
19
Абрикосов
2 часа
Собаки - Граждане Мира!!! Собакам шенген ни к чему!
Отец Родной
1 час
И они обе уже лают в комментах)))
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