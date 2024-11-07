Псы прорвали финскую границу: двум ушлым собакам удалось бежать в Россию

Как говорится в опубликованном 7 ноября документе о действиях Лапландской пограничной службы, ситуация с безопасностью на границе стабильная, но в октябре произошло два случая пересечения госграницы охотничьими собаками из Финляндии в Россию.

Об одном инциденте «Фонтанка» рассказывала : российские пограничники поймали лайку, которая предположительно служит в финской полиции. Для таких ситуаций даже есть договор между СССР и Финляндией «О порядке урегулирования пограничных инцидентов» от 1960 года.

Несмотря на то что граница Финляндии с Россией закрыта уже почти год, её пересекают не только животные. Накануне «Фонтанка» рассказывала, как финн пересек ее на лыжах четыре раза. Рыболовы из России устраивают «Особенности национальной рыбалки», а из Финляндии в Россию ходят группами в поисках приключений. На этом фоне даже появились варианты возможного открытия одного из пограничных пунктов предстоящей зимой.