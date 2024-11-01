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Общество В Мурманскую область из Финляндии пришел пес. Для него нашелся договор из 60-х

В Мурманскую область из Финляндии пришел пес. Для него нашелся договор из 60-х

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13 комментариев

Собака с GPS-трекером была найдена пограничниками в Печенгском районе Мурманской области. Хвостатого покормили, развлекли и вернули на родину.

О путешественнике 1 ноября пишет 47news. Лайку нашли три дня назад. Предположительно, пес перебрался через границу по сугробам. Собаку привели в теплое помещение, покормили и нашли на ошейнике GPS-трекер финского производства.

Накануне собаку забрали финские пограничники. Для этого был применен договор между СССР и Финляндией «О порядке урегулирования пограничных инцидентов» от июня 1960 года. В отдельном разделе прописаны отношения в области охоты, рыболовства, лесного хозяйства.

Предположительно, лайка служит в финской полиции.

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Комментарии
13
275640356
1 час
Это был натовский разведчик. Колбасу разведывал.
FedorGr
52 минуты
Пёсики в Фи, на охоте имеют антенну контроля движения.. управлять нельзя, видеть можно куда пошёл. Пёсику ..всё равно где граница, шел по следу по запаху.. забрёл куда то.. где есть нечего. В итоге подняли шум, шпион, разведчик, может террорист, или что то иное... А это обычная собачка.. с антенной для хозяина куда идёт по следу.. Верните пса.. Вам его не прокормить.
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