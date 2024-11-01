В Мурманскую область из Финляндии пришел пес. Для него нашелся договор из 60-х

Источник: 47news.ru

Собака с GPS-трекером была найдена пограничниками в Печенгском районе Мурманской области. Хвостатого покормили, развлекли и вернули на родину.

О путешественнике 1 ноября пишет 47news. Лайку нашли три дня назад. Предположительно, пес перебрался через границу по сугробам. Собаку привели в теплое помещение, покормили и нашли на ошейнике GPS-трекер финского производства.

Накануне собаку забрали финские пограничники. Для этого был применен договор между СССР и Финляндией «О порядке урегулирования пограничных инцидентов» от июня 1960 года. В отдельном разделе прописаны отношения в области охоты, рыболовства, лесного хозяйства.