Ушлые рыболовы из России устроили финнам «Особенности национальной рыбалки»

В октябре рыбаки из России нарушали финскую границу. Пограничники в Суоми все зафиксировали, но не поймали, следует из опубликованного накануне отчета пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.

«Пограничная служба зафиксировала пересечение государственной границы на резиновых лодках с подвесными моторами: две лодки несколько раз пересекали границу из России в Финляндию и обратно в районе Куккаронлахти. На лодках находились четыре человека, занимавшихся рыбалкой», — говорится в документе . Это случилось в начале октября.

А в конце месяца пограничная служба обнаружила, что трое иностранцев незаконно пересекли границу по суше из Финляндии в Россию и вернулись обратно в районе Париккала.

Также в Париккале ранее был задержан одиночка, который попросил убежища, и еще один человек в Раутъярви. Последний ушел в Россию из Финляндии и был остановлен уже российскими коллегами.