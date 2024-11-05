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Общество Ушлые рыболовы из России устроили финнам «Особенности национальной рыбалки»

Ушлые рыболовы из России устроили финнам «Особенности национальной рыбалки»

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10 комментариев

В октябре рыбаки из России нарушали финскую границу. Пограничники в Суоми все зафиксировали, но не поймали, следует из опубликованного накануне отчета пограничной службы Юго-Восточной Финляндии.

«Пограничная служба зафиксировала пересечение государственной границы на резиновых лодках с подвесными моторами: две лодки несколько раз пересекали границу из России в Финляндию и обратно в районе Куккаронлахти. На лодках находились четыре человека, занимавшихся рыбалкой», — говорится в документе. Это случилось в начале октября.

А в конце месяца пограничная служба обнаружила, что трое иностранцев незаконно пересекли границу по суше из Финляндии в Россию и вернулись обратно в районе Париккала.

«В ходе расследования выяснилось, что мотивом пересечения границы было стремление к приключениям», — резюмировали финские пограничники.

Также в Париккале ранее был задержан одиночка, который попросил убежища, и еще один человек в Раутъярви. Последний ушел в Россию из Финляндии и был остановлен уже российскими коллегами.

«Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии расследует данные случаи в сотрудничестве с российскими пограничными властями», — резюмируется в отчете.

Как рассказывала «Фонтанка», Финляндия почти построила часть забора на восточной границе с Россией. Амбициозный проект, учитывая протяженность границы, в перспективе должен помочь контролировать ситуацию лучше.

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Комментарии
10
qwestik
55 минут
Что бы пересечь финскую границу , вначале нужно пройти мимо фсбграничников....
Сила в Правде!!
52 минуты
ушлые рыболовы прежде всего русских пограничников премии лишили а может и поболее чего. хе-хе.
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