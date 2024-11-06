Финн четырежды пересек закрытую границу с РФ. Для этого ему понадобились лишь лыжи

Гражданин Финляндии в апреле 2023 года четырежды пересек закрытую границу с РФ в районе Суомуссалми на лыжах. Но такое беспечное катание не сошло ему с рук: уездный суд Кайнуу признал мужчину виновным в нарушении государственной границы.

По информации издания Yle, мужчина пересек границу не через предусмотренные для этого пункты пропуска и к тому же не имел при себе никаких документов.

В суде лыжник признал свою вину и получил 20 суточных штрафов в качестве наказания.

Закон, меняющий процедуру взимания штрафа, вступил в силу в Финляндии в 2016 году: за нарушение ПДД или мелкие правонарушения сотрудники пограничной службы или таможни стали вправе назначать денежные наказание максимальным размером 20 суточных штрафов.