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Общество Финн так хотел в Россию, что открыл закрытую границу в Иматре

Финн так хотел в Россию, что открыл закрытую границу в Иматре

1 968
10 комментариев

Гражданин Финляндии незаконно пересёк границу с Россией в районе Иматры и вернулся обратно. Его задержали, сообщила пограничная служба Суоми.

Как говорится в официальном заявлении пограничников от 9 декабря, одинокого путешественника у закрытой границы заметил местный житель, который сразу же сообщил о происшествии. Пограничные патрули задержали нарушителя и выяснили, что он пересёк границу по пересечённой местности, побывал в России и затем вернулся обратно в Финляндию.

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии начала расследование инцидента, не раскрывая личность задержанного, и отдельно выразила благодарность очевидцу за его бдительность.

Это уже второй случай за последние дни, когда кто-то пытался попасть в Россию. «Фонтанка» писала, что другого гражданина Финляндии нашли на российской стороне сильно замёрзшим в начале декабря, после чего его вернули на родину для лечения. А в ноябре ещё один финн четыре раза пересёк закрытую границу с РФ — для этого ему понадобились только лыжи.

Формально граница между Финляндией и Россией закрыта уже больше года, и сроки её открытия пока даже официально не обсуждаются.

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Комментарии
11
alexi
3 минуты
В Выборге оно дешевле . В Финляндии другая горючка ценится ...
260847121
52 минуты
«Мальчик хочет в Тамбов»…
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