Финн так хотел в Россию, что открыл закрытую границу в Иматре

Как говорится в официальном заявлении пограничников от 9 декабря, одинокого путешественника у закрытой границы заметил местный житель, который сразу же сообщил о происшествии. Пограничные патрули задержали нарушителя и выяснили, что он пересёк границу по пересечённой местности, побывал в России и затем вернулся обратно в Финляндию.

Это уже второй случай за последние дни, когда кто-то пытался попасть в Россию. «Фонтанка» писала, что другого гражданина Финляндии нашли на российской стороне сильно замёрзшим в начале декабря, после чего его вернули на родину для лечения. А в ноябре ещё один финн четыре раза пересёк закрытую границу с РФ — для этого ему понадобились только лыжи.