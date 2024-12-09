Финн так хотел в Россию, что открыл закрытую границу в Иматре

Гражданин Финляндии незаконно пересёк границу с Россией в районе Иматры и вернулся обратно. Его задержали, сообщила пограничная служба Суоми.
Как говорится в официальном заявлении пограничников от 9 декабря, одинокого путешественника у закрытой границы заметил местный житель, который сразу же сообщил о происшествии. Пограничные патрули задержали нарушителя и выяснили, что он пересёк границу по пересечённой местности, побывал в России и затем вернулся обратно в Финляндию.
Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии начала расследование инцидента, не раскрывая личность задержанного, и отдельно выразила благодарность очевидцу за его бдительность.
Это уже второй случай за последние дни, когда кто-то пытался попасть в Россию. «Фонтанка» писала, что другого гражданина Финляндии нашли на российской стороне сильно замёрзшим в начале декабря, после чего его вернули на родину для лечения. А в ноябре ещё один финн четыре раза пересёк закрытую границу с РФ — для этого ему понадобились только лыжи.
Формально граница между Финляндией и Россией закрыта уже больше года, и сроки её открытия пока даже официально не обсуждаются.
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