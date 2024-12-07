Около Финляндии задержали замерзшего нарушителя границы. На российской стороне он пробыл три дня

Гражданина Финляндии подозревают в незаконном пересечении границы с Россией, пишет 7 декабря издание Yle.
Российские пограничники обнаружили сильно замерзшего мужчину в районе Хуккаярви в Кухмо недалеко от границы, на стороне РФ он провел около трех суток. Российские медики оказали ему неотложную помощь, дальнейшее лечение ему окажут на родине — 5 декабря его вернули в Финляндию.
Мужчине грозит ответственность: ведется расследование по подозрению в нарушении государственной границы, отмечает новостной портал.
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