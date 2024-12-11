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Политика Министру обороны Польши не понравилось название шведского гранатомета. Оно отсылает к Потопу

Министру обороны Польши не понравилось название шведского гранатомета. Оно отсылает к Потопу

1 666
16 комментариев

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство названием шведских гранатометов Carl-Gustaf, приобретенных Варшавой. Об этом глава ведомства заявил в среду, 11 декабря, во время эфира радио TOK FM.

По словам министра обороны республики, гранатометы, которые Польша закупает у Швеции и Норвегии, отличаются хорошим качеством. Тем не менее ему не нравится название оружия.

Как объяснил глава ведомства, гранатометы Carl-Gustaf получили название в честь короля Швеции Карла X Густава. По его мнению, шведские партнеры должны рассмотреть возможность изменить название гранатомета на более подходящее для Польши.

Карл X Густав, возглавив шведские войска, вторгся в Польшу в 1655–1660 годах. Причиной послужило стремление польского короля Яна II Казимира занять шведский трон. За несколько месяцев шведам удалось захватить большую часть Польши, но затем Дания вступила в войну на стороне Польши.

Ранее сообщалось, что в польском Редзиково открыли американскую базу противоракетной обороны (ПРО) НАТО. Посёлок находится в 165 км от границы с Россией.

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Комментарии
16
07.10.1952
47 минут
Кстати, первый потерянный и новейший Т-90М "Прорыв" сожгли под Харьковом в мае 2022 именно из шведских гранатометов Carl-Gustaf.
275640356
1 час
А потоп тут при чем? Что за потоп, кстати?
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