Министру обороны Польши не понравилось название шведского гранатомета. Оно отсылает к Потопу

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство названием шведских гранатометов Carl-Gustaf, приобретенных Варшавой. Об этом глава ведомства заявил в среду, 11 декабря, во время эфира радио TOK FM.

По словам министра обороны республики, гранатометы, которые Польша закупает у Швеции и Норвегии, отличаются хорошим качеством. Тем не менее ему не нравится название оружия.