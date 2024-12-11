Министру обороны Польши не понравилось название шведского гранатомета. Оно отсылает к Потопу

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство названием шведских гранатометов Carl-Gustaf, приобретенных Варшавой. Об этом глава ведомства заявил в среду, 11 декабря, во время эфира радио TOK FM.
По словам министра обороны республики, гранатометы, которые Польша закупает у Швеции и Норвегии, отличаются хорошим качеством. Тем не менее ему не нравится название оружия.
Как объяснил глава ведомства, гранатометы Carl-Gustaf получили название в честь короля Швеции Карла X Густава. По его мнению, шведские партнеры должны рассмотреть возможность изменить название гранатомета на более подходящее для Польши.
Карл X Густав, возглавив шведские войска, вторгся в Польшу в 1655–1660 годах. Причиной послужило стремление польского короля Яна II Казимира занять шведский трон. За несколько месяцев шведам удалось захватить большую часть Польши, но затем Дания вступила в войну на стороне Польши.
Ранее сообщалось, что в польском Редзиково открыли американскую базу противоракетной обороны (ПРО) НАТО. Посёлок находится в 165 км от границы с Россией.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.