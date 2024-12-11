Чемпион наносит ответный удар. На первенстве мира по шахматам дело идет к кульминации

Источник: HOW HWEE YOUNG / EPA / TASS







11 декабря в Сингапуре проходит 13-я из 14 партий чемпионата мира по шахматам между Дин Лижэнем и Гукешем. К ней участники подошли с равным счетом и с разными эмоциями.

После десяти партий сохранялось равенство 5:5, игра носила спокойный характер с высокой «точностью» (по оценке компьютера) ходов. Но перед финишем участники матча решили пожертвовать этой пресловутой «точностью» ради спортивной борьбы.

В 11-й партии 18-летний претендент Гукеш Доммараджу после ошибки чемпиона одержал победу. Во время прямой онлайн-трансляции на канале Chessbase India в студии взрывали петарды и рассыпали конфетти. Интерес к матчу в Индии огромный, стримы каждой партии собирают по полтора миллиона зрителей.

Многие заговорили, что матч, по сути, закончился, потому что и так психически неустойчивый и неуверенный в себе Дин подобного удара не перенесет. Перед 12-й партией его секундант Рихард Раппорт напутствовал китайского шахматиста: «Нанеси ответный удар!»

И Дин его нанес. Он давил всю партию и претендент сдался, не дожидаясь неизбежного мата. Как заметил шахматный фотограф Давид Льяда: «Дин — панда. Он кажется милым, безобидным и его хочется обнять, но он все равно медведь».

Так что счет накануне сегодняшней партии опять стал ничейным. Осталось две, и если победителя не будет, состоится тай-брейк в быстрые шахматы и блиц.

Дин признавался на пресс-конференциях, что несколько раз просчитывался в тактике, поэтому он постарается избегать острых позиций и будет вести борьбу в позиционном ключе, лишая соперника инициативы. Так он действовал в 12-й партии, иногда выбирая не самые эффектные ходы, а наращивая свое позиционное преимущество. Ему нужно учесть ошибки и меньше тратить времени в дебюте, чтобы избежать цейтнотов.

Гукеш же, наоборот, будет стараться играть более активно в попытке найти тактические решения, пересчитать соперника и не доводить дело до тай-брейка.

Тренер Яна Непомнящего в предыдущем чемпионском матче, гроссмейстер Никита Витюгов прокомментировал расклад перед последними партиями:

— Интрига в матче сильна как никогда. Оба участника и уступали в счете, и лидировали. Особенно после обмена ударами кажется, что матч может закончиться как угодно. Что, пожалуй, в пользу Дина. Все свое предматчевое преимущество Гукеш растерял, его игра совсем не впечатляет, а победы, скорее, следствие провалов соперника.

— Вы говорили, что после победы тяжело играть. В чем проблема, ведь Гукеш казался психологически устойчивым?

— Образно, лидирующего в матче можно сравнить с Фродо, несущим кольцо Всевластия в жерло Роковой горы. При равном счете идет борьба, а теперь надо «просто» донести. Легко только сказать! Я не испытывал это на себе, но проживал в непосредственной близости во время предыдущего матча за звание чемпиона. Матч и так длится 3 недели, марафонская дистанция. Под конец напряжение буквально съедает игрока. Молодым полегче, лучше сон и больше нервной энергии. Но напряжение такого уровня действует на всех.

— Почему в дебютах Гукеш уклоняется от актуальных вариантов? Дебют — его слабое место?

— Не хочу критиковать коллег из тренерских бригад чемпиона и претендента. Был на их месте и понимаю, что бывают разные моменты в этой работе. То, что мы видим в дебютах в этом матче, оставляет много вопросов. Другое дело, что причины происходящего понятны только в случае Дина. Он готовился к матчу всего 3 недели и решил просто играть свой обычный репертуар, немного разнообразив его французской защитой. Не знаю, что у меня вызывает большее удивление — подготовка или игра Гукеша. Пожалуй, все же первое. Все-таки нервное напряжение первого матча на первенство мира невозможно смоделировать. За доской ошибаются все.

А вот дебют подготовить и выучить за полгода, пожалуй, все же следовало. Тем более, что соперник опять, во втором матче подряд, играет самые предсказуемые дебюты.

— За счет каких дополнительных ресурсов или качеств каждый может прибавить?

— По ощущениям, если Дин просто сыграет остаток матча без провалов, он сохранит титул. Но дистанции как таковой уже нет, все решится в одной партии, в одном моменте, поэтому возможно все. Для меня была загадкой игра Гукеша до матча, запредельные выступления на Олимпиаде, отсутствие нервов и ошибок на турнире претендентов.

Его игра на этом матче — еще бОльшая загадка. Даже по обычным меркам в Сингапуре он не блещет, а уж по своим недавним откровенно проваливается. И дело не столько в результате, он бывает разный. Качество игры, ходов уже в 12 партиях — оно как будто от другого шахматиста.

— Многие шахматисты болеют за Дина, относятся к нему с симпатией. Вы знаете его, играли с ним, наблюдали во время предыдущего матча.

— Дин обладает редким для выдающих шахматистов качеством — он честно говорит то, что думает, не пытается себя возвысить, всегда предельно корректен по отношению к соперникам. Сфокусирован на самой игре. Добавляет обаяния и плохой английский. Дин не играет роли, что на таком уровне немного шокирует, и поневоле переживаешь за такого непосредственного чемпиона мира.

— Есть распространенное мнение, что победа Гукеша снизит мотивацию у более взрослых игроков. Так ли это?

— Хотя бы в шахматном мире нам пора перестать перекраивать правила в угоду кому-то, думать о том, что будет правильнее, лучше и т. д. Результат любого спортивного соревнования, если оно прошло в честной борьбе, объективен. А на ком это и как отразится, уже зависит от самих людей.