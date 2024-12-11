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Общество Сеть магазинов Metro проверяет утечку данных клиентов

Сеть магазинов Metro проверяет утечку данных клиентов

1 095
3 комментария

Данные клиентов сети магазинов Metro, включая полные имена, телефоны и электронные адреса, могли попасть в открытый доступ. Ретейлер проводит проверку, сообщает ТАСС.

Как передает агентство 11 декабря со ссылкой на сообщение компании, в Metro узнали, что часть их клиентской базы появилась в Telegram. Техническое расследование показало, что во внешние источники могла попасть версия базы клиентов сети магазинов от апреля 2024 года. Предположительно, утечка произошла из-за уязвимости на стороне партнера.

Паролей и платежных данных клиентов в утекшей базе нет, заверили в Metro. Тем не менее в компании подчеркнули, что «приняты дополнительные меры для подтверждения безопасности клиентских транзакций».

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Комментарии
3
Гость
40 минут
Да ладно. Поздняк метаться. Чего уж тут. "Всё уже украдено. До нас." ©
Гость
13 минут
Пусть назовут "партнера". Кто это и как туда данные попали? А клиентам не мешало бы почитать закон "О персональных данных".
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