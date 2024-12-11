Жетон за 500 рублей. Метро Петербурга анонсировало новинку для коллекционеров

Памятный жетон «300 лет Санкт-Петербургскому монетному двору» можно будет купить в кассах метро с 12 декабря, сообщает 11 декабря пресс-служба Петербургского метрополитена. На станции «Горьковская» он будет доступен без блистера, в кассы остальных станций поступит жетон в блистере.