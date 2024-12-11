Жетон за 500 рублей. Метро Петербурга анонсировало новинку для коллекционеров

Метро Петербурга выпускает новый коллекционный жетон. Он посвящен юбилею старейшего в стране предприятия по выпуску монет — Санкт-Петербургского монетного двора.
Памятный жетон «300 лет Санкт-Петербургскому монетному двору» можно будет купить в кассах метро с 12 декабря, сообщает 11 декабря пресс-служба Петербургского метрополитена. На станции «Горьковская» он будет доступен без блистера, в кассы остальных станций поступит жетон в блистере.
Стоимость жетона в блистере составит 500 рублей.
Санкт-Петербургский монетный двор был основан императором Петром I в 1724 году. 12 декабря этого года он отметил свое трехсотлетие.
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