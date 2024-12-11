Сборная России по хоккею под руководством Ротенберга потренировалась на катке у флагштока

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Сборная России по хоккею приняла участие в тренировке у флагштока на Крестовском острове. Открытое для болельщиков и журналистов занятие прошло 11 декабря.

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Российская команда вышла на лед в полном составе (в том числе 17 игроков СКА) во главе с Романом Ротенбергом, который появился с шапке с помпоном и солнцезащитных очках. Он также немного размялся на льду, сделав несколько бросков по воротам.

Также команда прогулялась на Петропавловскую крепость, где в полдень выстрелила из пушки и поела пышек с горячим чаем.

1 из 12 Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Кубок Первого канала стартует 12 декабря. Полное расписание турнира:

12 декабря

14:30. Беларусь — Казахстан

18:30. Россия — сборная мира КХЛ

13 декабря

19:00. Турнир по хоккею 3×3

14 декабря

14:00. Россия — Беларусь

18:30. Казахстан — сборная мира КХЛ

15 декабря

14:00. Россия — Казахстан

18:30. Беларусь — сборная мира КХЛ

Все матчи пройдут на «СКА Арене», на которой, по словам Ротенберга, было устранено более 70 недочетов. После Кубка Первого канала на арену вернется и хоккейный клуб СКА.