Сборная России по хоккею под руководством Ротенберга потренировалась на катке у флагштока

Сборная России по хоккею приняла участие в тренировке у флагштока на Крестовском острове. Открытое для болельщиков и журналистов занятие прошло 11 декабря.
Российская команда вышла на лед в полном составе (в том числе 17 игроков СКА) во главе с Романом Ротенбергом, который появился с шапке с помпоном и солнцезащитных очках. Он также немного размялся на льду, сделав несколько бросков по воротам.
Также команда прогулялась на Петропавловскую крепость, где в полдень выстрелила из пушки и поела пышек с горячим чаем.
Кубок Первого канала стартует 12 декабря. Полное расписание турнира:
12 декабря
14:30. Беларусь — Казахстан
18:30. Россия — сборная мира КХЛ
13 декабря
19:00. Турнир по хоккею 3×3
14 декабря
14:00. Россия — Беларусь
18:30. Казахстан — сборная мира КХЛ
15 декабря
14:00. Россия — Казахстан
18:30. Беларусь — сборная мира КХЛ
Все матчи пройдут на «СКА Арене», на которой, по словам Ротенберга, было устранено более 70 недочетов. После Кубка Первого канала на арену вернется и хоккейный клуб СКА.
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