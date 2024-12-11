Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

с-з.

 760мм 72%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Как срубить елку
А что с репой?
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Власть «Мы сталкиваемся с той же реальной инфляцией, которую видите вы». В Смольном прокомментировали повышение налога на имущество

«Мы сталкиваемся с той же реальной инфляцией, которую видите вы». В Смольном прокомментировали повышение налога на имущество

3 789
19 комментариев

По итогам 2024 года власти Петербурга рассчитывают получить от налога на имущество организаций 58,1 млрд рублей, что на 67% больше, чем в 2023 году (34,9 млрд рублей). Об этом рассказала Лилия Фалалеева, заместитель председателя комитета финансов Санкт-Петербурга, в ходе Петербургского налогового форума 11 декабря. При этом доля налога, исчисляемого от кадастровой стоимости, выросла с 35% до 45%.

«Мы сталкиваемся с той же реальной инфляцией, которую видите вы, и потребности наши растут так же, как ваши расходы», — прокомментировала она необходимость повышения имущественных налогов. В результате налоговой реформы бюджет региона выгод не получил. Наоборот, «НДФЛ откусили за счет вычетов», пояснила Лилия Фалалеева.

По данным Росстата, потребительские цены с начала 2024 года в России выросли на 8,34%.

Переход на налогообложение по кадастровой стоимости начался в 2018 году. Но до 2024 года действовал мораторий, а в 2024 году — скидки. С 2025 года налог на имущество составит 1,5% для недвижимости с кадастровой стоимостью до 10 млрд рублей и 2,5% — для объектов, которые по кадастру оценены выше этой планки. Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников оценил выпадающие доходы бюджета Петербурга за время действия моратория по уплате налога на имущество по кадастровой стоимости за эти годы в 30 млрд рублей.

Глава комитета финансов Светлана Енилина оценила потери бюджета Петербурга из-за реформы налогообложения в 2025 году в 22 млрд рублей.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Налоги
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY23
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
19
Resident_Ev1l
58 минут
«Мы сталкиваемся с той же реальной инфляцией, которую видите вы, и потребности наши растут так же, как ваши расходы» Именно по этому они себе зарплаты на 30% и более поднимают. ясненько...
blackcatwhitecat
59 минут
Наши расходы - на их потребности. Все как обычно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
Новости компаний
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Новости компаний
В Петербурге появятся термальные курорты от Setl Group
11 декабря, 15:25
ТОП 5
Новости компаний
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
В Петербурге появятся термальные курорты от Setl Group
11 декабря, 15:25
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35
«НАШЕ на скорости»
10 декабря, 15:34