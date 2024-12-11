«Мы сталкиваемся с той же реальной инфляцией, которую видите вы». В Смольном прокомментировали повышение налога на имущество

По итогам 2024 года власти Петербурга рассчитывают получить от налога на имущество организаций 58,1 млрд рублей, что на 67% больше, чем в 2023 году (34,9 млрд рублей). Об этом рассказала Лилия Фалалеева, заместитель председателя комитета финансов Санкт-Петербурга, в ходе Петербургского налогового форума 11 декабря. При этом доля налога, исчисляемого от кадастровой стоимости, выросла с 35% до 45%.

«Мы сталкиваемся с той же реальной инфляцией, которую видите вы, и потребности наши растут так же, как ваши расходы», — прокомментировала она необходимость повышения имущественных налогов. В результате налоговой реформы бюджет региона выгод не получил. Наоборот, «НДФЛ откусили за счет вычетов», пояснила Лилия Фалалеева.

Переход на налогообложение по кадастровой стоимости начался в 2018 году. Но до 2024 года действовал мораторий, а в 2024 году — скидки. С 2025 года налог на имущество составит 1,5% для недвижимости с кадастровой стоимостью до 10 млрд рублей и 2,5% — для объектов, которые по кадастру оценены выше этой планки. Ранее вице-губернатор Алексей Корабельников оценил выпадающие доходы бюджета Петербурга за время действия моратория по уплате налога на имущество по кадастровой стоимости за эти годы в 30 млрд рублей.