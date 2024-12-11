«Очень сожалею». Прокурор просит 10 лет обвиняемому в краже миллиарда из банковских ячеек топ-менеджеров

Согласно материалам дела, не позднее 10 марта 2024 года Барбынец вступил в сговор с неустановленными лицами для совершения кражи из хранилища петербургского филиала ПАО «РосДорБанк». Обвинение утверждает, что Барбынец использовал специальные нано-камеры для считывания данных с банковских карт клиентов банка, что позволило ему получить доступ к ячейкам. В итоге фигурант приложил к двери банка безымянные банковские карты, прошел в хранилище и набрал пин-код от одной из ячеек, в которой хранилось 200 тысяч долларов (чуть больше 18 миллионов рублей). Мужчина увез награбленное в арендованную в Московской области квартиру.