«Очень сожалею». Прокурор просит 10 лет обвиняемому в краже миллиарда из банковских ячеек топ-менеджеров

В Петроградском районном суде города завершились прения по уголовному делу о краже в особо крупном размере в отношении Артура Барбынца, обвиняемого в совершении 8 эпизодов преступлений. Об этом 11 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Согласно материалам дела, не позднее 10 марта 2024 года Барбынец вступил в сговор с неустановленными лицами для совершения кражи из хранилища петербургского филиала ПАО «РосДорБанк». Обвинение утверждает, что Барбынец использовал специальные нано-камеры для считывания данных с банковских карт клиентов банка, что позволило ему получить доступ к ячейкам. В итоге фигурант приложил к двери банка безымянные банковские карты, прошел в хранилище и набрал пин-код от одной из ячеек, в которой хранилось 200 тысяч долларов (чуть больше 18 миллионов рублей). Мужчина увез награбленное в арендованную в Московской области квартиру.
Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что Барбынец причастен к ряду аналогичных преступлений, сумма ущерба от которых превышает 1 миллиард рублей. Потерпевшими стали как физические лица, так и организации.
В ходе судебного разбирательства Барбынец признал свою вину, пообещал все вернуть и попросил квалифицировать свои действия как одно длящееся преступление. «Очень сожалею о том, что сделал, раскаиваюсь, прошу простить меня», — заявил Артур Барбынец. Защита попросила назначить справедливое наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор попросил суд признать его виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей.
Как писала «Фонтанка», мужчину задержали в Сочи, а похищенное нашли в Московской области.
Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.