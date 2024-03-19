В Петербурге сочинца подозревают в краже миллиарда из ячеек топ-менеджеров

Гражданин России и Молдовы, уроженец Сочи Артур Барбынец заключен под стражу Петроградским районным судом. Мужчину подозревают в краже на миллиард в прямом смысле слова. Об этом сообщает Дарья Лебедева из объединенной пресс-службы судов Петербурга.



В материалах сказано, что с 7 по 15 марта 2024 года неустановленное лицо незаконно проникло в банковское помещение с ячейками и получило доступ к сейфам известного кинопродюсера, в прошлом топ-менеджера. Из ячеек потерпевшей стороны исчезли 800 тыс. долларов, 500 тыс. евро, ювелирные украшения на 10 млн долларов. В пересчете на рубли сумма похищенного составила 1 млрд 63 млн 798 тыс. рублей.

