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Город Разыщите моих потомков. В Петергофе нашли послание реставратора из прошлого века

Разыщите моих потомков. В Петергофе нашли послание реставратора из прошлого века

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В соборе Петра и Павла в Петергофе обнаружили послание от ресторатора, принимавшего участие в восстановительных работах. Подписанный снимок обнаружили в Южной центральной главе собора — в самой луковице. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает КГИОП.

На снимке оказался реставратор Валентин Павлович Рыбичев, работавший в соборе в 1974–1989 годах На оборотной стороне снимка оказалось послание. Он попросил разыскать его «потомков или их потомков», а затем рассказать им, что он реставрировал собор.

Сотрудники КГИОПа поделились, что им удалось найти старшую дочь мужчины Елену, которой передали фотографию с посланием. Она рассказала, что во время Великой Отечественной войны Валентин Павлович учился в артиллерийском училище, ушел на фронт в 1943 году и дошел до Кенигсберга.

По профессии Валентин Рыбичев был ветеринарным врачом, но при этом участвовал в восстановлении собора в Петергофе.

Записка датирована — 26 мая 1983 года. В этот день Елена родила Валентину Павловичу Рыбачеву внучку.

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