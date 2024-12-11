Разыщите моих потомков. В Петергофе нашли послание реставратора из прошлого века

В соборе Петра и Павла в Петергофе обнаружили послание от ресторатора, принимавшего участие в восстановительных работах. Подписанный снимок обнаружили в Южной центральной главе собора — в самой луковице. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает КГИОП.

На снимке оказался реставратор Валентин Павлович Рыбичев, работавший в соборе в 1974–1989 годах На оборотной стороне снимка оказалось послание. Он попросил разыскать его «потомков или их потомков», а затем рассказать им, что он реставрировал собор.

Сотрудники КГИОПа поделились, что им удалось найти старшую дочь мужчины Елену, которой передали фотографию с посланием. Она рассказала, что во время Великой Отечественной войны Валентин Павлович учился в артиллерийском училище, ушел на фронт в 1943 году и дошел до Кенигсберга.