Посмотрите, как петербуржцы наслаждаются солнцем перед обещанным снегом

Редкое солнце озарило Петербург в середине рабочей недели, 11 декабря. Свободные от работы горожане проводят время на улице в окружении зеленых газонов. Погрелся под дневными лучами и фотограф «Фонтанки».

Минувшей ночью в городе фиксировался максимум тепла — плюс 3,4 градуса. Днем стало чуть свежее, но ниже нуля столбики термометров так и не опустились. Вместе с тем сухая погода балует город безоблачностью. Одни прохожие активно фотографируют солнце, другие наслаждаются моментом с закрытыми глазами.