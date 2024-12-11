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Город Посмотрите, как петербуржцы наслаждаются солнцем перед обещанным снегом

Посмотрите, как петербуржцы наслаждаются солнцем перед обещанным снегом

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3 комментария
Источник:

Редкое солнце озарило Петербург в середине рабочей недели, 11 декабря. Свободные от работы горожане проводят время на улице в окружении зеленых газонов. Погрелся под дневными лучами и фотограф «Фонтанки».

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Минувшей ночью в городе фиксировался максимум тепла — плюс 3,4 градуса. Днем стало чуть свежее, но ниже нуля столбики термометров так и не опустились. Вместе с тем сухая погода балует город безоблачностью. Одни прохожие активно фотографируют солнце, другие наслаждаются моментом с закрытыми глазами.

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Местами в городе обещают сильный ветер, который сохранится и завтра. 12 декабря порывы будут достигать 17 метров в секунду, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха в течение суток -1…-3 градуса. В ночь на пятницу возможно до минус 7. На дорогах местами гололедица.

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Комментарии
3
Гость
48 минут
а есть, где шерсть наслаждается депортацией из России или в свою рэспублику? Или наслаждается тем, что умеет работать?
Гость
43 минуты
Товарищ военком, заберите всех тунеядцев с Зольной д2А - пускай они закатом в окопах на ЛБС наслаждаются.
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