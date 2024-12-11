Посмотрите, как петербуржцы наслаждаются солнцем перед обещанным снегом

Редкое солнце озарило Петербург в середине рабочей недели, 11 декабря. Свободные от работы горожане проводят время на улице в окружении зеленых газонов. Погрелся под дневными лучами и фотограф «Фонтанки».
Минувшей ночью в городе фиксировался максимум тепла — плюс 3,4 градуса. Днем стало чуть свежее, но ниже нуля столбики термометров так и не опустились. Вместе с тем сухая погода балует город безоблачностью. Одни прохожие активно фотографируют солнце, другие наслаждаются моментом с закрытыми глазами.
Местами в городе обещают сильный ветер, который сохранится и завтра. 12 декабря порывы будут достигать 17 метров в секунду, местами пройдет небольшой снег, температура воздуха в течение суток -1…-3 градуса. В ночь на пятницу возможно до минус 7. На дорогах местами гололедица.
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