Назван первый иностранный гость ПМЭФ-2024

Петербургский международный экономический форум в этом году посетит глава Республики Сербской Милорад Додик. Об этом стало известно 8 апреля.



«Я буду на этом форуме по безопасности, приму активное участие в его работе», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

Ранее Милорад Додик приезжал в Россию на открытие первого международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который проходил в Казани.

Экономический форум в Северной столице состоится с 5 по 8 июня.

Стенд Петербурга на ПМЭФ-2024 будет стоить 103,8 миллиона рублей. В эту сумму войдет организация конгрессного зала-амфитеатра на 100 мест, зона деловых контактов на 40 посадочных мест и закрытая зона для переговоров на 35 посадочных мест. Также будет обустроена зона VIP-переговоров и зона для работы СМИ.