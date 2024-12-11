В Петербурге осудили подростка из Узбекистана за сексуальное насилие над восьмилетней девочкой в мусорокамере

Красносельский районный суд приговорил к семи годам воспитательной колонии 17-летнего гражданина Узбекистана за сексуальное насилие над малолетней девочкой. Кроме того, суд взыскал в пользу законного представителя потерпевшей моральный вред в размере 700 тысяч рублей, сообщает 11 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным «Фонтанки», 29 ноября 2023 года молодой человек под обманным предлогом завел девочку, которой на тот момент было восемь лет, в мусорокамеру одного из домов на проспекте Ветеранов, а затем совершил насильственные действия сексуального характера. При выходе из мусоросборного помещения напуганная девочка встретила маму и рассказала о случившемся. Первым задержал подростка охранник дома.

На суде отец насильника заявил, что у его сына проблемы с принятием взвешенных решений и низкая самооценка. Однако эксперты никаких психических нарушений у молодого человека не нашли.