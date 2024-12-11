Старейшая пышечная Петербурга открылась после ремонта. Посмотрите, как изменился интерьер

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка SPB Online»

В Петербурге 11 декабря после ремонта открылась старейшая пышечная на Большой Конюшенной улице. Журналист telegram-канала «Фонтанка SPB Online» среди первых побывал на открытии и оценил изменения в интерьере.

Как рассказал корреспондент, сейчас «Ленинградские пышки» открыли только один зал. Второй пока на ремонте. В среду у пышечной пробное открытие, а уже в четверг, 12 декабря, заведение начнет работать с самого утра в обычном режиме.

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В обновленном зале установили новые столы, сделанные по архивным фотографиям. Преданные посетители заметили, что они «с полочкой» — как в детстве. Во втором зале планируют поставить столики, за которыми можно сидеть.

Напомним, что пышечную закрыли на ремонт в середине ноября этого года. Ее обещали отремонтировать к 25 ноября, но закончить все необходимые работы к намеченной дате не вышло.

Заведение находится в здании бывшей французской реформатской церкви. Пышечная работает там с 1958 года, тогда улица называлась не Большой Конюшенной, а Желябова.