Кирилл Соколов,

генеральный директор компании «Невские сезоны»

«Летом порядка 60% организованных туристов, которых мы принимаем в Санкт-Петербурге, посещают Кронштадт, — отмечает Кирилл Соколов, генеральный директор компании «Невские сезоны». — Зимой показатель ниже — примерно 30%. С каждым годом Кронштадт становится все более популярным, появляется все больше объектов показа. В принципе, этот район сейчас на слуху. Можно сказать, что он успел встать в ряд классических достопримечательностей, хотя формально входит в новую географию».

«Необходимость развязки назрела уже давно, — признает эксперт. — Регулярные пробки на въезде, конечно, портят впечатление от посещения Кронштадта, поэтому этот вопрос надо решать как можно быстрее. Что касается гостиниц, здесь есть парочка не очень больших — их нельзя рассматривать серьезно в приложении к туристическому бизнесу. Поэтому мы ждем крупные отели. Как я уже сказал, новые объекты показа открываются каждый год, и сейчас поездка в Кронштадт вполне может быть двухдневной, с ночевкой. Как только появятся доступные номера в нужном количестве, мы сможет строить новые интересные маршруты».

Также, по меркам туроператоров, на Котлине сейчас не хватает кафе и ресторанов хорошего уровня. Поэтому у достойных заведений в пешеходном пространстве жилого комплекса есть все шансы принять за своими столиками гостей города. Им даже не придется самостоятельно разыскивать их на карте Кронштадта: туристические компании готовы довезти.

По наблюдениям эксперта, Кронштадт интересен всем: и молодым, и людям постарше, и семьям с детьми, и одиноким путешественникам — его целевая аудитория максимально широкая. При этом каждого интересует что-то свое.

Очередной виток интереса к Кронштадту и подъем его популярности, по мнению Кирилла Соколова, вызовет открытие реконструированных фортов Кроншлот, Александр Первый и Петр Первый. Туристическая индустрия Петербурга также неподдельно заинтересована в развитии дорожной сети Кронштадта и появлении новых отелей.

А что же инвестиции? Удалось ли с их помощью привлечь на Котлин не только отдыхающих петербуржцев, но и гостей города?

«Для кого-то магическим словосочетанием служат «форты Кронштадта»: люди часто не понимают, что это, но очень хотят увидеть, — объясняет Кирилл Соколов. — Для кого-то магнит — православная составляющая, то есть Морской Никольский собор и память об Иоанне Кронштадтском. Некоторых больше интересует даже не сам Кронштадт, а дорога до него по дамбе — уникальному техническому сооружению, у которого нет аналогов в мире. Есть и те, кого в первую очередь занимает морская история Кронштадта. Наверное, он хорош как раз своей разноплановостью. Каждый может здесь найти что-то для себя».

Глава «Невских сезонов» отвечает утвердительно: «Туристы, конечно же, знают парк «Остров фортов»: сегодня это одна из активных точек притяжения. Как и Музей военно-морской славы, который получился классным, современным и интересным для широкой аудитории». Центральный экспонат музея, подлодка К3 «Ленинский комсомол», привлекает даже больше желающих, чем позволяет пригласить внутрь его проходимость. Туроператору приходится до определенной степени «скрывать» 107-метровый атомоход, ориентируя гостей города на музей в целом.

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