Остров перспектив
Изучаем карту инвестиций Кронштадта
Музей военно-морской славы
с конгрессно-выставочным
центром
с конгрессно-выставочным
центром
Музейно-исторический парк «Остров фортов»
Малоэтажные жилые кварталы «Кронфорт» с торговым променадом, социальными объектами
и гостиницами
и гостиницами
«Инвестиционный портал Санкт-Петербурга» обещает: к 2026 году в развитие Котлина будет вложено 90,1 млрд рублей. Первый результат горожане увидели еще летом 2020-го, когда открылся парк «Остров фортов». Предлагаем внимательнее посмотреть на карту инвестиций и разобраться, как благодаря им развивается Кронштадт.
Развязка на въезде в Кронштадт
и дороги города с инженерными сетями под ними
и дороги города с инженерными сетями под ними
Форты Кроншлот, Петр Первый
и Александр Первый
и Александр Первый
Музей военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром
Музей построили менее чем за полтора года и открыли 30 июля 2023-го — в День ВМФ. Общая площадь музейных построек составила более 65 тыс. кв.м, основной экспозиции — 8 тыс. кв.м. Главный экспонат — 107-метровая подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол». Внутри атомохода создано выставочное пространство, куда можно попасть с экскурсией.
Форты Кроншлот, Петр Первый и Александр Первый
С 2020 года старинные укрепления постепенно реставрируют и восстанавливают. Они будут приспособлены к современному использованию: на форте Александр Первый появится Музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, на Кроншлоте и Петре Первом — музеи, туристические и культурные центры, пространство для отдыха и мероприятий.
Музейно-исторический парк «Остров фортов»
В 2024 году открылась четвертая очередь парка со спортивными площадками, прогулочной аллеей, качелями и шестью арт-объектами, посвященными морю и флоту. Предыдущие три очереди включают Аллею героев, Маяк памяти, тематическую зону «От парохода до атомохода», исторические здания материковой части форта Петр Первый и другие точки притяжения.
Малоэтажные жилые кварталы «Кронфорт» с торговым променадом, социальными объектами и гостиницами
Кроме жилья, в проекте предусмотрены апарт-отель 3* и торгово-досуговый комплекс с фудмаркетом. Променад будет включать концептуальные магазины различных форматов, кафе и рестораны. Также в «Кронфорте» построят отель 4* со SPA-центром и панорамным рестораном.
Развязка на въезде в Кронштадт и дороги города с инженерными сетями под ними
Уже действует первый участок пешеходной набережной, которая должна протянуться от сквера Инчхон до Морского портового комплекса около Музея военно-морской славы. Открылось движение по расширенным участкам: по Цитадельской дороге от Кронштадтского до Цитадельского шоссе и по 2,5 километрам Кронштадтского шоссе от Комплекса защитных сооружений до Цитадельской дороги. В 2024 году должны завершиться основные работы по реконструкции 850-метрового участка Цитадельского шоссе от ул. Гидростроителей до ул. Литке и строительство Цитадельского шоссе на одном километре между Цитадельской дорогой до ул. Адмирала Грейга.
Открытость плюс баланс
Можно сказать, что развитие кластера «Остров фортов» стало очередным шагом в сторону новой идентичности Кронштадта: от пространства, куда въезд запрещен, — к курортно-рекреационному центру, притягивающему миллионы людей ежегодно.
«В советские времена, в дни моей молодости это был просто закрытый город, — вспоминает Борис Мошенский, генеральный директор компании Maris. — С появлением дамбы Кронштадт начал кардинально меняться и стал намного привлекательнее. Далее, я помню, происходили реконструкция и ремонт памятников архитектуры — в частности собора. Сегодня же город совершенно преобразился, если сравнивать с его состоянием в прошлом, — это первое. А, во-вторых, он прочно занял свое место на карте Петербурга как один из центров притяжения для туристов, и это прекрасно. Поэтому все, что будет связано с этим направлением развития, пойдет Кронштадту на пользу. Появление новой инфраструктуры, строительство гостиниц, приспособление фортификационных сооружений для туристических целей, организация морских прогулок — все будет в плюс».
В то же время важно достичь верного сочетания курортно-туристической функции Кронштадта с его традиционными назначениями — промышленным и военным.
«Чисто географически и с точки зрения площади возможности района не безграничны, — предупреждает Борис Мошенский. — Это остров со всеми вытекающими отсюда последствиями. И если здесь будут сосуществовать промышленность, военные и активно развивающаяся туристическая инфраструктура, нужно понимать, как должна быть организована логистика и в каких точках могут пересекаться разные назначения Кронштадта».
Борис Мошенский,
генеральный директор компании Maris
генеральный директор компании Maris
Кирилл Соколов,
генеральный директор компании «Невские сезоны»
генеральный директор компании «Невские сезоны»
«Летом порядка 60% организованных туристов, которых мы принимаем в Санкт-Петербурге, посещают Кронштадт, — отмечает Кирилл Соколов, генеральный директор компании «Невские сезоны». — Зимой показатель ниже — примерно 30%. С каждым годом Кронштадт становится все более популярным, появляется все больше объектов показа. В принципе, этот район сейчас на слуху. Можно сказать, что он успел встать в ряд классических достопримечательностей, хотя формально входит в новую географию».
«Необходимость развязки назрела уже давно, — признает эксперт. — Регулярные пробки на въезде, конечно, портят впечатление от посещения Кронштадта, поэтому этот вопрос надо решать как можно быстрее. Что касается гостиниц, здесь есть парочка не очень больших — их нельзя рассматривать серьезно в приложении к туристическому бизнесу. Поэтому мы ждем крупные отели. Как я уже сказал, новые объекты показа открываются каждый год, и сейчас поездка в Кронштадт вполне может быть двухдневной, с ночевкой. Как только появятся доступные номера в нужном количестве, мы сможет строить новые интересные маршруты».
Также, по меркам туроператоров, на Котлине сейчас не хватает кафе и ресторанов хорошего уровня. Поэтому у достойных заведений в пешеходном пространстве жилого комплекса есть все шансы принять за своими столиками гостей города. Им даже не придется самостоятельно разыскивать их на карте Кронштадта: туристические компании готовы довезти.
По наблюдениям эксперта, Кронштадт интересен всем: и молодым, и людям постарше, и семьям с детьми, и одиноким путешественникам — его целевая аудитория максимально широкая. При этом каждого интересует что-то свое.
Очередной виток интереса к Кронштадту и подъем его популярности, по мнению Кирилла Соколова, вызовет открытие реконструированных фортов Кроншлот, Александр Первый и Петр Первый. Туристическая индустрия Петербурга также неподдельно заинтересована в развитии дорожной сети Кронштадта и появлении новых отелей.
А что же инвестиции? Удалось ли с их помощью привлечь на Котлин не только отдыхающих петербуржцев, но и гостей города?
«Для кого-то магическим словосочетанием служат «форты Кронштадта»: люди часто не понимают, что это, но очень хотят увидеть, — объясняет Кирилл Соколов. — Для кого-то магнит — православная составляющая, то есть Морской Никольский собор и память об Иоанне Кронштадтском. Некоторых больше интересует даже не сам Кронштадт, а дорога до него по дамбе — уникальному техническому сооружению, у которого нет аналогов в мире. Есть и те, кого в первую очередь занимает морская история Кронштадта. Наверное, он хорош как раз своей разноплановостью. Каждый может здесь найти что-то для себя».
Глава «Невских сезонов» отвечает утвердительно: «Туристы, конечно же, знают парк «Остров фортов»: сегодня это одна из активных точек притяжения. Как и Музей военно-морской славы, который получился классным, современным и интересным для широкой аудитории». Центральный экспонат музея, подлодка К3 «Ленинский комсомол», привлекает даже больше желающих, чем позволяет пригласить внутрь его проходимость. Туроператору приходится до определенной степени «скрывать» 107-метровый атомоход, ориентируя гостей города на музей в целом.
Новая классика туризма
Знаковые красоты Петербурга привлекательны всегда: гости города приезжают, чтобы прогуляться по Невскому и Дворцовой, посмотреть на Исаакиевский собор и Медного всадника. А значит Центральный и Адмиралтейский районы остаются самыми популярными. Но в то же время в последние годы в Петербурге активно развивается новая туристическая география, важной частью которой стал Кронштадт.
При этом новые строения не будут Кронштадту чужими. Валентин Коган отмечает, что, кроме островной живописности, этой части Петербурга свойственна некая строгость и ясная четкая ритмика, которые в замыслах SLOI architects соединяются с идеями органической архитектуры. Так в современных формах учитывается и переосмысливается историческое наследие.
«То, что сейчас делается в Кронштадте, — это несомненно большой серьезный шаг в сторону того, чтобы район стал, с одной стороны, уникальной и, с другой стороны, достаточно богатой по наполнению частью Петербурга. Если он продолжит развиваться такими темпами, то через какое-то время еще больше людей захотят здесь и жить, и работать, и отдыхать», — предполагает Валентин Коган.
Валентин Коган,
архитектор, руководитель бюро SLOI architects
архитектор, руководитель бюро SLOI architects
Второй квартал «Кронфорт. Набережная» станет примером органической архитектуры, которая стремится к максимальной гармонии здания и окружающего ландшафта.
«Для проектирования объекта мы не использовали стандартный подход, когда рисуется функциональная бетонная коробка, которую потом как-то декорируют, — объясняет архитектор Валентин Коган, руководитель бюро SLOI architects. — Комплекс предстает в виде живого организма, который всеми своими окнами и внутренними помещениями поворачивается к воде и смотрит на Финский залив. У здания нет традиционного фасада, монотонного, длинного и скучного. Оно максимально динамично реагирует на окружающую среду, что создает очень активную архитектурную пластику. И по тому же принципу будет спроектирован отель 4*, над которым мы работаем».
Метры для жизни и органическая архитектура
Главный результат инвестиций в строительство современного жилья в Кронштадте — конечно же, практический. Благодаря им у петербуржцев (и не только), которые хотели бы поселиться рядом с морем в перспективном районе, будет более широкий выбор. До недавнего времени новостройки на Котлине были редким явлением: можно отметить дом, возведенный неподалеку от сквера Инчхон в 2016-м, и жилой комплекс в противоположной части города, сданный в 2020-м.
Между тем, квартиры на острове привлекают внимание покупателей. По данным «Авито Недвижимости», интерес к объектам вторичного рынка в Кронштадте в октябре этого года увеличился на 17% по сравнению с сентябрем.
Но квадратные метры квартир — это далеко не все, что могут дать Кронштадту новые жилые дома. Ожидается, что расположенный в кластере «Остров фортов» проект «Кронфорт» «приведет» на Котлин современные архитектурные тренды. Так, квартал «Кронфорт. Центральный», авторы которого — бюро «Проектная Культура» и компания Chapman Taylor, задуман как новое прочтение исторического наследия. Для оформления фасадов используются разные мотивы и материалы — чередование фактур и оттенков создает выразительный образ зданий.
Сергей Ерёмкин,
управляющий директор направления вторичной
и загородной недвижимости «Авито Недвижимости»
управляющий директор направления вторичной
и загородной недвижимости «Авито Недвижимости»
«Активность во многом связана с необходимостью решения жилищного вопроса, который остается в жизни петербуржцев: люди продолжают интересоваться и присматривать подходящие варианты, — уточняет Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости». — Часть потенциальных покупателей планирует выйти на сделку позднее, продолжая формировать отложенный спрос. Средняя стоимость готового жилья в Кронштадтском районе с нынешнего сентября немного увеличилась — на 1% — и в октябре 2024 года составила 8,2 млн рублей».
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: PR-службой АНО «Остров фортов» и ООО «Специализированный застройщик Алькор-на набережной», ООО «Специализированный застройщик Алькор-центральный»
Дизайнер: Соня Осколкина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены: PR-службой АНО «Остров фортов» и ООО «Специализированный застройщик Алькор-на набережной», ООО «Специализированный застройщик Алькор-центральный»
Дизайнер: Соня Осколкина
Другие источники фотографий: Istock
gorodenkoff, PIKSEL, ioanmasay, Maxger, Roberto Scandola, AlexKazachok2, ShirmanovAleksey
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