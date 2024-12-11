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Общество «Говорят, что сломался самолёт». Рейс из Петербурга в Коломбо задерживают на 15 часов

«Говорят, что сломался самолёт». Рейс из Петербурга в Коломбо задерживают на 15 часов

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18 комментариев

Рейс Петербург — Коломбо авиакомпании Azur air задержали на 15 часов. Пассажиры должны были вылететь в 23:15 11 декабря, но ожидается, что самолет отправится только в 14:50 следующего дня. 

Как сообщил «Фонтанке» пассажир рейса ZF-1615, отправление переносят уже третий раз. «Сначала было на 4:55, потом 11:55, сейчас вот на 14:50. Никаких причин не сказано. Говорят, что сломался самолёт „Азура“ и везде пошли переносы, но это по слухам», — делится наш читатель. 

По словам мужчины, в группе путешественников, отправляющихся в Шри-Ланку, жалуются на переносы рейсов туда и обратно и из других городов России. Самая большая задержка — на полтора дня.

Как стало известно «Фонтанке», рейс Пулково — Коломбо задержан в связи с заменой борта. Как сообщили корреспонденту нашего издания в Ассоциации туроператоров (АТОР), ситуация с задержкой рейса в Коломбо повторилась в Москве. Самолет из Внуково задержали на 13 часов «для предоставления резервного воздушного судна». 

Отметим, что 11 декабря в telegram-канале о российской гражданской авиации «Авиаторщина» поделились, что в авиакомпаниях участились случаи неисправностей двигателей самолетов: у четырех бортов за три дня они отказывали в полете. Речь идет о рейсе UTA715 Дубай — Москва авиакомпании Utair, рейсе ZF-2828 из Паттайи в Уфу авиакомпании Azur air, рейсе RA-73034 из Томска на Пхукет также Azur air. «Росавиация квалифицировала все случаи как авиационные инциденты и приступила к их расследованию», — поделились в канале.

«Фонтанка» обратилась за комментариями по задержке рейса из Петербурга к аэропорту Пулково и авиакомпании.

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Комментарии
18
Панкихой
1 час
Пусть занимают места на рейс в Макондо.
Гость
1 час
Интересно, где они свои боинги обслуживают? И обслуживают ли после 2022 вообще?
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