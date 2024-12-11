Из больницы в СИЗО. Арестован мужчина, державший в страхе жительниц «Цветного города»

Медики поставили на ноги обвиняемого в беспричинных нападениях на женщин и девочек в окрестностях ЖК «Цветной город» в Петербурге. Он признал вину и будет встречать новый год в следственном изоляторе.

Согласно материалам, днём 2 декабря две женщины и две девочки, 16 и 14 лет, внезапно получили кулаками от незнакомца. Нападениям они подверглись на Пахомовской улице, на перекрестке между Васнецовским проспектом и Муринской дорогой и на Чарушинской улице. Самую младшую били по лицу.

После серии нападений жительницы ЖК «Цветной город» делились опасениями в соцсетях. По их словам, до задержания нападавшего было страшно водить детей в школу .

Полицейские нашли Заботина в больнице. Он рассказал, что на случайных прохожих вымещал обиду на чужое негостеприимство. 24-летний уроженец Архангельской области у дома на Муринской дороге разговорился с семейной парой, продолжил знакомство с ними уже с алкоголем в квартире, но провожали его неласково. Молодого мужчину выставили за дверь и избили. В больницу он попал с переломами и разрывом селезёнки.