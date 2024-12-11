Из больницы в СИЗО. Арестован мужчина, державший в страхе жительниц «Цветного города»

Медики поставили на ноги обвиняемого в беспричинных нападениях на женщин и девочек в окрестностях ЖК «Цветной город» в Петербурге. Он признал вину и будет встречать новый год в следственном изоляторе.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 11 декабря меру пресечения Егору Заботину избрали в Красногвардейском районном суде. Следствие настаивало на аресте, прокуратура ходатайство поддержала.
Заботина, которому вменяют четыре эпизода хулиганства, определили под стражу до 4 февраля.
Согласно материалам, днём 2 декабря две женщины и две девочки, 16 и 14 лет, внезапно получили кулаками от незнакомца. Нападениям они подверглись на Пахомовской улице, на перекрестке между Васнецовским проспектом и Муринской дорогой и на Чарушинской улице. Самую младшую били по лицу.
После серии нападений жительницы ЖК «Цветной город» делились опасениями в соцсетях. По их словам, до задержания нападавшего было страшно водить детей в школу.
Полицейские нашли Заботина в больнице. Он рассказал, что на случайных прохожих вымещал обиду на чужое негостеприимство. 24-летний уроженец Архангельской области у дома на Муринской дороге разговорился с семейной парой, продолжил знакомство с ними уже с алкоголем в квартире, но провожали его неласково. Молодого мужчину выставили за дверь и избили. В больницу он попал с переломами и разрывом селезёнки.
Предполагаемого обидчика Заботина задержали по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Правоохранители нашли его в больнице, куда он попал после избиения. У него диагностировали травмы головы, груди, живота, перелом рёбер и разрыв селезёнки, писала «Фонтанка». По его заявлению был задержан избивший — 28-летний мужчина.
Не исключено, что под горячую руку арестованного фигуранта могло попасть больше людей. СК просит граждан, которые пострадали от его преступных действий, связаться по телефону 570-66-71.
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