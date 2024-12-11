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Происшествия Из больницы в СИЗО. Арестован мужчина, державший в страхе жительниц «Цветного города»

Из больницы в СИЗО. Арестован мужчина, державший в страхе жительниц «Цветного города»

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9 комментариев

Медики поставили на ноги обвиняемого в беспричинных нападениях на женщин и девочек в окрестностях ЖК «Цветной город» в Петербурге. Он признал вину и будет встречать новый год в следственном изоляторе.

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Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 11 декабря меру пресечения Егору Заботину избрали в Красногвардейском районном суде. Следствие настаивало на аресте, прокуратура ходатайство поддержала.

Заботина, которому вменяют четыре эпизода хулиганства, определили под стражу до 4 февраля.

Согласно материалам, днём 2 декабря две женщины и две девочки, 16 и 14 лет, внезапно получили кулаками от незнакомца. Нападениям они подверглись на Пахомовской улице, на перекрестке между Васнецовским проспектом и Муринской дорогой и на Чарушинской улице. Самую младшую били по лицу.

После серии нападений жительницы ЖК «Цветной город» делились опасениями в соцсетях. По их словам, до задержания нападавшего было страшно водить детей в школу.

Полицейские нашли Заботина в больнице. Он рассказал, что на случайных прохожих вымещал обиду на чужое негостеприимство. 24-летний уроженец Архангельской области у дома на Муринской дороге разговорился с семейной парой, продолжил знакомство с ними уже с алкоголем в квартире, но провожали его неласково. Молодого мужчину выставили за дверь и избили. В больницу он попал с переломами и разрывом селезёнки.

Предполагаемого обидчика Заботина задержали по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Правоохранители нашли его в больнице, куда он попал после избиения. У него диагностировали травмы головы, груди, живота, перелом рёбер и разрыв селезёнки, писала «Фонтанка». По его заявлению был задержан избивший — 28-летний мужчина.

Не исключено, что под горячую руку арестованного фигуранта могло попасть больше людей. СК просит граждан, которые пострадали от его преступных действий, связаться по телефону 570-66-71.

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Комментарии
9
282556445
49 минут
Иногда кулак для таких убедительнее слова божьего.
282304523
7 минут
А зачем это лечить?
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