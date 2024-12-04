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Город Происшествия Гуляла с младенцем, затем почувствовала удар: длинноволосого мужчину винят в нападениях на жительниц «Цветного города»

Гуляла с младенцем, затем почувствовала удар: длинноволосого мужчину винят в нападениях на жительниц «Цветного города»

10 536
47 комментариев

В этот понедельник в жилом комплексе «Цветной город» в Красногвардейском районе произошла серия нападений на местных жителей. Около 14:30 мать с младенцем, гуляя по детской площадке возле дома на Пахомовской, 26, стала жертвой агрессивного мужчины. Она рассказала «Фонтанке», что почувствовала сильный удар в голову и на несколько секунд потеряла сознание.

Источник:

«Когда я пришла в себя, увидела человека в темной одежде с капюшоном, который проследовал до конца дома и повернул налево», — рассказала Мария. После инцидента она вызвала полицию и скорую помощь. В больнице ей диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. «Я пострадала не только физически, но и психологически, теперь боюсь выходить из дома», — добавила собеседница «Фонтанки».

Как выяснилось позже, в тот же день между 14:00 и 15:00 данный мужчина также напал еще на двух девушек, одной из них только 16 лет. Оба случая произошли в непосредственной близости от места, где пострадала Мария. «Уже подходила к подъезду и заметила мужика, который идёт на меня. Предчувствие было плохое, но подумала, что просто в одну сторону. Когда он поравнялся со мной, уже увидела, как он замахнулся, а потом ударил», — рассказала Елизавета, которая в тот день возвращалась с учебы.

По ее словам, она отделалась легко: удар пришелся в ключицу, остались гематомы. Нападавший пошел спокойно дальше, а девушка забежала в подъезд, где сразу вызвала полицию. Елизавета отмечает, что мужчина был ниже ее, не больше 175 см. «Бьет он явно по одному принципу — от плеча», — заметила она.

На данный момент подозреваемый не найден. В социальных сетях жители ЖК выражают обеспокоенность по поводу безопасности в районе и публикуют кадры с камер видеонаблюдения, на которых якобы и запечатлен тот самый агрессор.

«Очень страшно, в школу вела ребенка в потёмках, со средством обороны, — написала одна жительница „Цветного города“. — Без новости, что его хотя бы задержали, из дома выйти страшно».

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Комментарии
48
Гость
1 час
Всем смешно, пока дело близких не коснулось!!!
281813894
1 час
Потревожили снежного человека своими застройками
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