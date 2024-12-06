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Происшествия Полиция задержала мужчину, державшего в страхе жительниц «Цветного города». На прохожих он вымещал обиду

Полиция задержала мужчину, державшего в страхе жительниц «Цветного города». На прохожих он вымещал обиду

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7 комментариев

Беспричинные нападения на прохожих в Красногвардейском районе Петербурга привели оперативников в больничную палату. Длинноволосый мужчина утверждает, что перед тем, как поднять руку на женщину и девушку, сам успел стать жертвой.

О задержании подозреваемого 6 декабря сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники уголовного розыска установили, что к нападениям на жительниц «Цветного города» причастен 24-летний мужчина, который получал лечение от побоев.

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На опубликованном видео он силится вспомнить, как в ночь на 2 декабря у дома на Муринской дороге разговорился с семейной парой. Знакомство продолжили в их квартире и с алкоголем. В процессе общения собутыльники поругались: гостя избили и выставили за дверь.

«Впоследствии избитый выместил свою обиду на случайных прохожих», — сообщают в главке.

В полицию 2 декабря обратилась 40-летняя женщина, которую ударил незнакомец на Пахомовской, 26, в третьем часу дня, когда она гуляла с младенцем. Через полчаса у дома 8 на Муринской дороге внезапный удар получила 16-летняя девушка. Жительницы «Цветного города» после случившегося писали в соцсетях, что, пока агрессор не задержан, страшно водить детей в школу.

Нападениями заинтересовался и глава Следственного комитете Александр Бастрыкин. В ГУ МВД уточнили, что дело о хулиганстве, возбуждённое следственными органами, будет расследовать полиция Красногвардейского района.

«Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела и по факту избиения обидчиком прохожих женщин», — сообщили в главке.

По информации «Фонтанки», обиду на прохожих вымещал 24-летний уроженец Архангельской области. 2 декабря скорая увезла его от станции «Академическая». В больнице ему диагностировали травмы головы, груди, живота, перелом рёбер и разрыв селезёнки. По его заявлению возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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Комментарии
7
MAGDANOZA
16 минут
Ничего непонятно. То ли он нападал на прохожих со сломанными ребрами, то ли его дважды избили.
Гость
35 минут
Геостратег районного масштаба.
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