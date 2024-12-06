Полиция задержала мужчину, державшего в страхе жительниц «Цветного города». На прохожих он вымещал обиду

Беспричинные нападения на прохожих в Красногвардейском районе Петербурга привели оперативников в больничную палату. Длинноволосый мужчина утверждает, что перед тем, как поднять руку на женщину и девушку, сам успел стать жертвой.

О задержании подозреваемого 6 декабря сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники уголовного розыска установили, что к нападениям на жительниц «Цветного города» причастен 24-летний мужчина, который получал лечение от побоев.

На опубликованном видео он силится вспомнить, как в ночь на 2 декабря у дома на Муринской дороге разговорился с семейной парой. Знакомство продолжили в их квартире и с алкоголем. В процессе общения собутыльники поругались: гостя избили и выставили за дверь.

В полицию 2 декабря обратилась 40-летняя женщина, которую ударил незнакомец на Пахомовской, 26, в третьем часу дня, когда она гуляла с младенцем. Через полчаса у дома 8 на Муринской дороге внезапный удар получила 16-летняя девушка. Жительницы «Цветного города» после случившегося писали в соцсетях, что, пока агрессор не задержан, страшно водить детей в школу.