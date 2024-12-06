В Петербурге задержан мужчина, который избил подозреваемого в нападении на женщин в «Цветном городе»

Полиция задержала мужчину: он подозревается в избиении молодого человека, который предположительно нападал на женщин в Красногвардейском районе. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что задержанный — 28-летний петербуржец. По данным полиции, мужчина избил своего 24-летнего собутыльника, который был госпитализирован. «Фонтанка» показывала видео, как молодой человек припоминает, что разговорился с семейной парой, после чего отправился к ним в гости, где компания распивала спиртное, но мероприятие закончилось ссорой и избиением гостя, после чего его выставили из квартиры.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ставший жертвой мужчина и сам подозревается в нападении. В полицию обратились женщина и девушка с заявлениями о нападении длинноволосого мужчины. Первый случай произошел днем 2 декабря у дома № 26 на Пахомовской улице: неизвестный ударил 40-летнюю женщину. Через полчаса после этого неподалеку, у дома № 8, нападению подверглась 16-летняя девушка. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.