Наш разговор записывается. В Петербурге двое пенсионеров отдали мошенникам более 15 миллионов рублей

Мошенники продолжают орудовать по всей стране, в том числе и в Петербурге. По данным «Фонтанки», за последнюю неделю двое пенсионеров отдали им свои сбережения — больше 15 миллионов рублей.

Накануне в полицию с заявлением обратился мужчина. Заявитель — заслуженный геолог РФ, участвовавший в том числе в международных экспедициях в Балтийское и Баренцево моря. Он рассказал о том, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный и представился сотрудником ФСБ. Для того чтобы якобы помочь следствию и не попасть под уголовную ответственность, пенсионеру, по словам звонившего, нужно было передать деньги курьеру. Местный житель так и сделал, отдав незнакомцу почти девять миллионов рублей.

С похожим заявлением к правоохранителям обратилась пожилая петербурженка. Она сообщила, что ей звонил человек, который так же, как и в первом случае, представился сотрудником ФСБ. По аналогичной схеме он убедил женщину отдать сбережения курьеру. Таким образом, местная жительница лишилась более 6,5 миллиона рублей.

По обеим ситуациям возбуждены уголовные дела по статье, связанной с мошенничеством.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк предупреждает о виде телефонного мошенничества, когда звонившие представляются сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас злоумышленники во время звонка часто используют профессиональную терминологию, говорят, что разговор записывается, а иногда даже пользуются видеосвязью, чтобы показать свое форменное обмундирование или поддельные удостоверения. В случае, когда вы столкнулись с подобным, кладите трубку.

«Сотрудники правоохранительных органов никогда не уведомляют граждан об уголовном преследовании по телефону, это делается только лично с соответствующим процессуальным оформлением», — уточнила Ирина Волк.

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