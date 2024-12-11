Суд запретил любые работы в акватории Галерной гавани строителям плавучих домов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти запретил ООО «Марина» работы в акватории водного объекта и объекта культурного наследия федерального значения Галерная гавань Гребного порта — обратила внимание «Фонтанка» 11 декабря. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры по иску Невско-Ладожского бассейнового управления о расторжении договора водопользования.

ООО «Марина» арендует часть береговой линии и акваторию Галерной гавани под яхт-клуб и благоустройство. В то же время компания анонсировала строительство «плавучего квартала» на этой территории и начала собирать хаусботы на продажу. Проект решили реализовать рядом с водонапорной башней XIX века. Его не оценили ни местные жители, ни районная администрация, ни правительство Петербурга.

Представители Невско-Ладожского бассейнового управления в суде указали на то, что ООО «Марина» не соблюдало условия договора в части предоставления данных о контроле качества воды, а также не обеспечивало чистоту прилегающей береговой линии (на ней обнаружены скопления мусора).

«В ходе проверки установлено, что в нарушение требований федерального законодательства ООО „Марина“ осуществляет хозяйственную деятельность в водах Балтийского моря… оказывающую негативное воздействие на окружающую среду и водный объект, без прохождения экологической экспертизы», — сказано в определении суда.

Вместе с тем, по мнению ведомства, компания многократно нарушала законодательство в сфере охраны культурного наследия, устанавливая объекты, не согласованные с КГИОП, и складируя строительные материалы.

«По мнению истца, выявленные в ходе проверки нарушения ответчиком требований законодательства и договора являются существенными и могут привести к причинению вреда окружающей среде и водному объекту, а также объектам культурного наследия», — отмечено в определении суда.