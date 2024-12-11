Суд запретил любые работы в акватории Галерной гавани строителям плавучих домов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти запретил ООО «Марина» работы в акватории водного объекта и объекта культурного наследия федерального значения Галерная гавань Гребного порта — обратила внимание «Фонтанка» 11 декабря. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры по иску Невско-Ладожского бассейнового управления о расторжении договора водопользования.
ООО «Марина» арендует часть береговой линии и акваторию Галерной гавани под яхт-клуб и благоустройство. В то же время компания анонсировала строительство «плавучего квартала» на этой территории и начала собирать хаусботы на продажу. Проект решили реализовать рядом с водонапорной башней XIX века. Его не оценили ни местные жители, ни районная администрация, ни правительство Петербурга.
Представители Невско-Ладожского бассейнового управления в суде указали на то, что ООО «Марина» не соблюдало условия договора в части предоставления данных о контроле качества воды, а также не обеспечивало чистоту прилегающей береговой линии (на ней обнаружены скопления мусора).
«В ходе проверки установлено, что в нарушение требований федерального законодательства ООО „Марина“ осуществляет хозяйственную деятельность в водах Балтийского моря… оказывающую негативное воздействие на окружающую среду и водный объект, без прохождения экологической экспертизы», — сказано в определении суда.
Вместе с тем, по мнению ведомства, компания многократно нарушала законодательство в сфере охраны культурного наследия, устанавливая объекты, не согласованные с КГИОП, и складируя строительные материалы.
«По мнению истца, выявленные в ходе проверки нарушения ответчиком требований законодательства и договора являются существенными и могут привести к причинению вреда окружающей среде и водному объекту, а также объектам культурного наследия», — отмечено в определении суда.
Невско-Ладожское бассейновое управление подкрепило свои доводы результатами проверки прокуратуры Василеостровского района.
Суд наложил обеспечительные меры в виде запрета на любые работы в акватории до вступления в законную силу решения по иску Невско-Ладожского бассейнового управления.
Комитет по охране памятников (КГИОП) через суд требовал от ООО «Марина» очистить береговую линию от строительных материалов и убрать несогласованные конструкции. Комитет имущественных отношений, как и Невско-Ладожское бассейновое управление, обратился в суд с иском о расторжении договора аренды. По иску КГИОП был наложен запрет на строительные работы. Проверяющие фиксировали многократное нарушение этого запрета, из-за чего было возбуждено уголовное дело. В ноябре у должностных лиц ООО «Марина» прошли обыски с изъятием документации в рамках дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение решение суда или иного судебного акта»).
Ранее «Фонтанка» поговорила с исполнительным директором ООО «Марина» Маратом Аслановым о том, почему компания продолжает заниматься плавучими домами в Галерной гавани, несмотря на уголовное дело.
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