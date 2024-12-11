Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

ясная погода, без осадков

ощущается как -1

3 м/c,

с-з.

 760мм 72%
Подробнее
7 Пробки
USD 103,27
EUR 108,56
Как срубить елку
А что с репой?
Чудесное спасение кота
В Петербурге ищут «Водопад»
Денег нет, но ты, ОЭЗ, держись
Счастье народа Сирии
Чего хотят петербуржцы
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Город Суд запретил любые работы в акватории Галерной гавани строителям плавучих домов

Суд запретил любые работы в акватории Галерной гавани строителям плавучих домов

3 735
7 комментариев

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти запретил ООО «Марина» работы в акватории водного объекта и объекта культурного наследия федерального значения Галерная гавань Гребного порта — обратила внимание «Фонтанка» 11 декабря. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры по иску Невско-Ладожского бассейнового управления о расторжении договора водопользования.

Источник:

ООО «Марина» арендует часть береговой линии и акваторию Галерной гавани под яхт-клуб и благоустройство. В то же время компания анонсировала строительство «плавучего квартала» на этой территории и начала собирать хаусботы на продажу. Проект решили реализовать рядом с водонапорной башней XIX века. Его не оценили ни местные жители, ни районная администрация, ни правительство Петербурга.

Представители Невско-Ладожского бассейнового управления в суде указали на то, что ООО «Марина» не соблюдало условия договора в части предоставления данных о контроле качества воды, а также не обеспечивало чистоту прилегающей береговой линии (на ней обнаружены скопления мусора).

«В ходе проверки установлено, что в нарушение требований федерального законодательства ООО „Марина“ осуществляет хозяйственную деятельность в водах Балтийского моря… оказывающую негативное воздействие на окружающую среду и водный объект, без прохождения экологической экспертизы», — сказано в определении суда.

Вместе с тем, по мнению ведомства, компания многократно нарушала законодательство в сфере охраны культурного наследия, устанавливая объекты, не согласованные с КГИОП, и складируя строительные материалы.

«По мнению истца, выявленные в ходе проверки нарушения ответчиком требований законодательства и договора являются существенными и могут привести к причинению вреда окружающей среде и водному объекту, а также объектам культурного наследия», — отмечено в определении суда.

Невско-Ладожское бассейновое управление подкрепило свои доводы результатами проверки прокуратуры Василеостровского района.

Суд наложил обеспечительные меры в виде запрета на любые работы в акватории до вступления в законную силу решения по иску Невско-Ладожского бассейнового управления.

Комитет по охране памятников (КГИОП) через суд требовал от ООО «Марина» очистить береговую линию от строительных материалов и убрать несогласованные конструкции. Комитет имущественных отношений, как и Невско-Ладожское бассейновое управление, обратился в суд с иском о расторжении договора аренды. По иску КГИОП был наложен запрет на строительные работы. Проверяющие фиксировали многократное нарушение этого запрета, из-за чего было возбуждено уголовное дело. В ноябре у должностных лиц ООО «Марина» прошли обыски с изъятием документации в рамках дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Злостное неисполнение решение суда или иного судебного акта»).

Ранее «Фонтанка» поговорила с исполнительным директором ООО «Марина» Маратом Аслановым о том, почему компания продолжает заниматься плавучими домами в Галерной гавани, несмотря на уголовное дело.

Дарим iPhone 16 — подпишитесь на тг-канал «Фонтанка SPB Online», чтобы быть в курсе важных новостей.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE9
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Святослав-ужас хазар
1 час
Неужели ??? Оказывается есть и хорошие новости в нашем городе ! А то ЛСР совсем загадил и уничтожил Остров своими хотелками, всё никак не нажрутся. Да еще рядом ПИК строит квартал - им самими то там не жить, а жители гавани будут мучаться в пробках. Кто разрешил и кто спрашивал мнение граждан -вопрос риторический. Остров с каждым голом погружается в пучину автомобильных коллапсов - Смольному плевать. Но люди то мучаются ненависть растёт. Уничтожены практически все промыщленные предприятия. Рабочие места стремительно сокращаются. Зато растёт количество человеков в гетто-человейниках на Намывных. Ну тут они сами выбрали свой ад.
Гость
56 минут
Мне кажется это логичным и разумным. Это место общественная городская рекреация, уникальное культурно-ландшафтное пространство - в таких местах не должно быть частных человекоугодий, где желающие с тугой мошной буду жарить шашлыки, баб, рычать движками водного транспорта. У питерского* в корне своем человека даже бы не возникло идеи это придумать* а "приезжие строители" или новые "питерские" - завсегда готовы потными ручонками попрадавать виды...это оч. по-московски, по-восточному
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
Новости компаний
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
Новости компаний
В Петербурге появятся термальные курорты от Setl Group
11 декабря, 15:25
ТОП 5
Новости компаний
Эксперт рассказал, как рассрочка заменит ипотеку на первичном рынке
11 декабря, 17:55
МегаФон установил систему мониторинга за углеродными выбросами на Сахалине
11 декабря, 16:58
Клубный дом Bakunina 33: работы на всех участках строительства
11 декабря, 16:15
К программе лояльности ЯРКО Банка «Санкт-Петербург» присоединился еще один партнер
11 декабря, 15:55
В Петербурге появятся термальные курорты от Setl Group
11 декабря, 15:25
Жилой квартал Respect: котлован второго дома готов
11 декабря, 14:40
Новая детская поликлиника в Пушкинском районе готова к вводу в эксплуатацию
10 декабря, 18:00
GloraX разработает стандарт спортивной инфраструктуры с «умным» озеленением
10 декабря, 17:50
Студенты прошли практику по охране труда на объекте Группы «Эталон»
10 декабря, 17:25
Ladozhsky Avenir: благоустройство готово, завершаем отделку
10 декабря, 16:05
ГК «КВС» провела конкурс «С соседями на ТЫ» для студентов
10 декабря, 15:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
10 декабря, 15:35