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    Стало известно, что вменяют начальнику управления департамента Минобороны РФ Вертелецкому

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    Начальнику управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении оборонзаказа. Об этом 23 мая сообщает Следственный комитет РФ.

    По данным следствия, в 2022 году Вертелецкий «принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту». Ущерб государству составил более 70 млн рублей.

    Суд отправил фигуранта под стражу.

    Напомним, недавно были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. А 23 мая Следком заявил, что просит перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, отправленного под стражу по делу о мошенничестве.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя аресты в Минобороны РФ, заявил, что «борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания».

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