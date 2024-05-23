Стало известно, что вменяют начальнику управления департамента Минобороны РФ Вертелецкому

Начальнику управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении оборонзаказа. Об этом 23 мая сообщает Следственный комитет РФ.
По данным следствия, в 2022 году Вертелецкий «принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту». Ущерб государству составил более 70 млн рублей.
Суд отправил фигуранта под стражу.
Напомним, недавно были задержаны и арестованы обвиняемые в получении взяток замминистра обороны Тимур Иванов, начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления связи — заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Вадим Шамарин. А 23 мая Следком заявил, что просит перевести под домашний арест экс-командующего 58-й армией Ивана Попова, отправленного под стражу по делу о мошенничестве.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя аресты в Минобороны РФ, заявил, что «борьба с коррупцией — это последовательная работа, это не кампания».