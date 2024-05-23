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    Любой школьник ответит на эти вопросы из ЕГЭ по литературе. А вы сможете?

    Придется вспомнить не только сюжеты известных книг

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    4 комментария
    Тому, кто прочитал всю школьную программу и выучил все термины, совсем не страшно сдавать экзамен
    Тому, кто прочитал всю школьную программу и выучил все термины, совсем не страшно сдавать экзаменФото: Максим Серков / NGS42.RU
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    Чтобы хорошо сдать ЕГЭ по литературе, недостаточно просто любить читать. Нужно вдоль и поперек изучить каждое произведение из школьной программы, а кроме того еще и знать пару десятков литературных терминов. Всё это умещается в голове каждого сдающего экзамен по литературе. Думаете, вы могли бы побороться со школьниками за звание лучшего знатока русской классики? Тогда попробуйте ответить на эти 10 вопросов из ЕГЭ, с которыми справится любой ученик.

    К какому роду литературы относится пьеса Александра Грибоедова «Горе от ума»?

    В каких романах автор повествует о событиях отдаленного времени, а среди героев появляются реальные личности?

    Представителем какого поэтического течения начала XX века был Владимир Маяковский?

    Кто из персонажей пьесы Максима Горького «На дне» произносит слова: «Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо!»

    Как Антон Чехов определил жанр своего «Вишневого сада»?

    Шипенье пенистых бокалов
    И пунша пламень голубой.

    Как называется прием повторения одинаковых согласных звуков в поэзии?

    Что произошло с Павлом Кирсановым в конце романа «Отцы и дети»?

    «Война и мир» — самый известный, но не единственный роман-эпопея. Среди этих четырех произведений есть еще один пример такого жанра.

    Что такое оксюморон?

    Что хотел изобрести Кулигин в драме Островского «Гроза»?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Любой школьник ответит на эти вопросы из ЕГЭ по литературе. А вы сможете?

    Похоже, вам пришлось бы пересдавать ЕГЭ по литературе.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Любой школьник ответит на эти вопросы из ЕГЭ по литературе. А вы сможете?

    Может, вы и не помните всю литературу, но проходной балл заработали бы легко.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Любой школьник ответит на эти вопросы из ЕГЭ по литературе. А вы сможете?

    Вы бы сдали ЕГЭ лучше, чем большинство школьников. Поздравляем!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Любой школьник ответит на эти вопросы из ЕГЭ по литературе. А вы сможете?

    С вашими знаниями ЕГЭ нужно не сдавать, а проверять! Поздравляем!

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    Тому, кто прочитал всю школьную программу и выучил все термины, совсем не страшно сдавать экзамен
    Тому, кто прочитал всю школьную программу и выучил все термины, совсем не страшно сдавать экзаменФото: Максим Серков / NGS42.RU

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