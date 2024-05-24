В США первая группа украинских летчиков закончила обучаться управлению истребителем F-16

Первая группа украинских летчиков обучилась управлению истребителем F-16 на военной базе в штате Аризона. Об этом 23 мая пишет издание Politico.
По словам пресс-секретаря Национальной Гвардии ВВС Эрина Ханнигана, это важный шаг на пути к началу поставок самолетов на Украину.
Пилоты проходили обучение на 162-й базе ВВС Национальной гвардии в Тусоне. Ханниган не стал называть количество выпускников и их дату выпуска «из-за мер предосторожности и для их безопасности».
В настоящее время летчики направляются в Европу для завершения подготовки. Украина в ближайшие месяцы должна получить более 60 F-16 из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что все появляющиеся на Украине истребители F-16 американского производства будут рассматриваться как носители ядерного оружия.