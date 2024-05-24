    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    771мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.25eur97.88

    В США первая группа украинских летчиков закончила обучаться управлению истребителем F-16

    701
    4 комментария

    Первая группа украинских летчиков обучилась управлению истребителем F-16 на военной базе в штате Аризона. Об этом 23 мая пишет издание Politico.

    По словам пресс-секретаря Национальной Гвардии ВВС Эрина Ханнигана, это важный шаг на пути к началу поставок самолетов на Украину.

    Пилоты проходили обучение на 162-й базе ВВС Национальной гвардии в Тусоне. Ханниган не стал называть количество выпускников и их дату выпуска «из-за мер предосторожности и для их безопасности».

    В настоящее время летчики направляются в Европу для завершения подготовки. Украина в ближайшие месяцы должна получить более 60 F-16 из Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии.

    Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что все появляющиеся на Украине истребители F-16 американского производства будут рассматриваться как носители ядерного оружия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    F-16ИстребителиЛетчикиУкраина
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close