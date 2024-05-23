Напавший на продавца на Сикейроса получил условный срок. Он метал бутылку и стрелял в упор

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, устроившему пьяную стрельбу в круглосуточном магазине на улице Сикейроса. Хулиган наказан условно.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 23 мая, виновным в хулиганстве с применением оружия признан Виктор Дутов. Он частично признал вину и получил два года лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.

