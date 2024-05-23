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    Напавший на продавца на Сикейроса получил условный срок. Он метал бутылку и стрелял в упор

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    Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, устроившему пьяную стрельбу в круглосуточном магазине на улице Сикейроса. Хулиган наказан условно.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов города 23 мая, виновным в хулиганстве с применением оружия признан Виктор Дутов. Он частично признал вину и получил два года лишения свободы условно с трёхлетним испытательным сроком.

    Дутов попал под следствие в первых числах сентября. По данным следствия, около полуночи, будучи навеселе, он пугал пистолетом двух прохожих — так, что они укрывались в магазине «24». Дутов вошёл следом и повздорил уже с продавцом. В 23-летнего иностранца полетела бутылка, вскоре ему пришлось прятаться за прилавком. Посетитель минимум трижды выстрелил в упор из аэрозольного «Пионера» и не промахнулся.

    По предварительным данным «Фонтанки», пострадавшего увезли в больницу с раной головы, ожогами лица и живота. Дебош, после которого Дутов скрылся, попал на видео.

    Согласно материалам, причинённые продавцу травмы расценили как лёгкий вред здоровью.

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