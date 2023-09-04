Камера сняла, как раненого продавца магазина на Сикейроса расстреливали в упор

Продавец круглосуточного супермаркета в Выборгском районе Петербурга безуспешно укрывался за прилавками от посетителя, устроившего скандал со стрельбой. Видео 4 сентября публикует ГУ МВД по городу и области.
На запись попала кульминация конфликта, который закончился серьёзными травмами для 23-летнего сотрудника торговли на Сикейроса, 11, воскресной ночью. С оружием в одной руке и бутылкой в другой выйти и поговорить, судя по движениям, ему предлагал мужчина в сером. Он был взвинчен и эмоционален.
ГУ МВД по Петербургу и ЛО
Удар бутылкой по голове молодого иностранца остался за кадром. Пока он зажимал рану и вызывал помощь, его обидчик вернулся с товарищем и несколько раз выстрелил в упор.
Продавца увезли в больницу с сотрясением мозга и термическими ожогами лица и живота. Напавший на него стрелял из ракетницы.
В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве. Задержан 38-летний петербуржец, двух его приятелей ищут.