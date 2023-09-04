Ночные гости пошли на продавца «круглосутки» на Сикейроса с бутылкой и ракетницей

Продавец продуктового магазина на улице Сикейроса попал в больницу прямо с рабочей смены. Ему разбили голову бутылкой, а потом еще и выстрелили из ракетницы.



Конфликт произошел накануне после полуночи, стало известно «Фонтанке» 4 сентября. Пострадавший — 23-летний мигрант — чем-то не угодил троим покупателям. Иностранец в среднетяжелом состоянии попал в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе — с черепно-мозговой травмой, раной головы и ожогом лица и живота.



Скоро в соседнем доме попался 38-летний подозреваемый, который уже сидит в спецприемнике. Он стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве, но почти 20 лет назад привлекался за превышение должностных полномочий.

