У Фонда кино попросили денег на фильм о группе «Сектор Газа» и ленту Татьяны Навки о фигуристах

В Фонде Кино 23 мая прошел питчинг компаний, не относящихся к лидерам кинопроизводства. Всего было представлено 62 проекта. Среди них — как проекты, съемки которых пока не начаты (44), так и те, что претендуют на дофинансирование (18).



Так, необычный взгляд на «Снежную королеву» с Любовью Аксеновой в заглавной роли хочет снять компания «Карго», режиссером выступит Карен Оганесян. «Варвар студио» заявила ленту «Пришелец Алешка» о секретном проекте, связавшем четверых очень разных людей в Челябинской области. Комедию «Королек моей любви» с Михаилом Галустяном, Демисом Карибидисом и Дмитрием Нагиевым в духе индийского кино намерены снять режиссер «Иронии судьбы в Голливуде» и «Любви в большом городе» Марюс Вайсберг и «МайВэйСтудия». Над фильмом «Король и Шут. Как в старой сказке» намерен работать Рустам Мосафир — полнометражную музыкальную ленту планируется снимать в Петербурге и Териберке. Также в Петербурге хотят снимать фильм — новый взгляд на «Левшу» Николая Лескова от компании Legio Felix, режиссер — Владимир Беседин («Майор Гром»). Военную драму «Красавица» с Олегом Басилашвили о событиях 1941 года планирует снимать Антон Богданов с компанией «Проспект Мира». А «Студия Чеховъ» хочет снять байопик «Хой» о группе «Сектор Газа», режиссером выступит Владимир Щегольков. Кинокомпания «Марс Медиа» представила «Отель «У погибшего альпиниста» по повести братьев Стругацких. Татьяна Навка в качестве продюсера намерена снять фильм «Кумпарсита» о легендах советского фигурного катания Людмиле Пахомовой и Александре Горшкове. А Алексей Пиманов намерен снять историческую драму 1812 с Павлом Прилучным, Алексеем Чадовым и Дмитрием Хрусталевым.

