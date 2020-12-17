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«Задания спецслужбам всякие даются». Владимира Путина спросили про его поручения спецслужбам

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря заявил, что не готов в рамках сегодняшнего диалога с журналистами комментировать эффективность выполнения спецслужбами России его поручений.

«По поводу заданий спецслужбам. Задания, конечно, всякие даются. Но это, наверное, не то место где мы должны обсуждать, как эти задания исполняются», — сказал Владимир Путин с улыбкой.

Фото: скриншот сервиса YouTube НТВ

Президент таким образом ответил на вопрос РЕН-ТВ о том, давались ли поручения президента спецслужбам РФ по установлению причин появления коронавируса.

На фоне нашумевшего расследования Алексея Навального и группы международных расследователей о лицах, якобы причастных к покушению на оппозиционера с применением боевых отравляющих веществ, в том числе сотрудниками спецслужб, наблюдатели ждут вопроса президенту на эту тему.

Фото: скриншот сервиса YouTube НТВ

Ежегодно президент России дважды устраивает прямые эфиры: летом это прямая линия, где вопросы задают рядовые жители страны, а зимой — итоговая пресс-конференция. В 2020 году традиционный телемост с народом отменили, а сегодняшняя пресс-конференция включает элементы прямой линии: последние две недели Кремль собирал вопросы Путину от россиян.

За пресс-конференцией мы также следим в режиме онлайн-трансляции.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Это что, главный вопрос на пресс конференции? Может как-то за народ топить надо, а не кто там чем занимается.
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