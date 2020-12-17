«Задания спецслужбам всякие даются». Владимира Путина спросили про его поручения спецслужбам

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря заявил, что не готов в рамках сегодняшнего диалога с журналистами комментировать эффективность выполнения спецслужбами России его поручений.
«По поводу заданий спецслужбам. Задания, конечно, всякие даются. Но это, наверное, не то место где мы должны обсуждать, как эти задания исполняются», — сказал Владимир Путин с улыбкой.
Президент таким образом ответил на вопрос РЕН-ТВ о том, давались ли поручения президента спецслужбам РФ по установлению причин появления коронавируса.
На фоне нашумевшего расследования Алексея Навального и группы международных расследователей о лицах, якобы причастных к покушению на оппозиционера с применением боевых отравляющих веществ, в том числе сотрудниками спецслужб, наблюдатели ждут вопроса президенту на эту тему.