«Задания спецслужбам всякие даются». Владимира Путина спросили про его поручения спецслужбам

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря заявил, что не готов в рамках сегодняшнего диалога с журналистами комментировать эффективность выполнения спецслужбами России его поручений.



«По поводу заданий спецслужбам. Задания, конечно, всякие даются. Но это, наверное, не то место где мы должны обсуждать, как эти задания исполняются», — сказал Владимир Путин с улыбкой.