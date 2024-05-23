Петербургская полиция ищет мужчину, который полез под юбку девушке в метро

Утром 23 мая к петербурженке Марии (имя изменено) пристал неизвестный, который полез девушке под юбку. По информации «Фонтанки», мужчина «неславянской внешности» был в жилетке и кепке.



Как рассказала сама девушка в разговоре с редакцией, мужчину она приметила еще на эскалаторе, когда поднималась на станции метро «Новочеркасская», он поднимался за ней следом.



«Мне показалось, что он пристает к другой девушке. Оказывается, присматривался ко мне, как выяснилось», — рассказала пострадавшая.



По ее словам, мужчина среднего роста, около 170 сантиметров, на вид — лет 30 .

