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    Петербургская полиция ищет мужчину, который полез под юбку девушке в метро

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    Утром 23 мая к петербурженке Марии (имя изменено) пристал неизвестный, который полез девушке под юбку. По информации «Фонтанки», мужчина «неславянской внешности» был в жилетке и кепке.

    Как рассказала сама девушка в разговоре с редакцией, мужчину она приметила еще на эскалаторе, когда поднималась на станции метро «Новочеркасская», он поднимался за ней следом.

    «Мне показалось, что он пристает к другой девушке. Оказывается, присматривался ко мне, как выяснилось», — рассказала пострадавшая.

    По ее словам, мужчина среднего роста, около 170 сантиметров, на вид — лет 30.

    Преследователь сзади подошел к девушке и полез под юбку, девушка оттолкнула мужчину и попыталась ударить его сумкой. После этого он скрылся. По ее словам, она сразу написала заявление, а наряд приехал оперативно, примерно через 7 минут после звонка.

    «По информации полиции, потом он скрылся в метро, то есть он целенаправленно шел за мной», — добавила собеседница.

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