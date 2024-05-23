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    Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками. В город пришла жара

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    В Петербург пришла летняя жара. Вся эта неделя была очень теплой, но и дальше температура воздуха будет повышаться.

    Сегодня, 23 мая, на солнце +25, так же будет завтра и в субботу. В воскресенье Северная столица немного передохнет от жары, и, возможно, город освежится небольшим дождем и 20 градусами тепла перед новой жаркой неделей.

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    В канун лета Петербург вновь накроет жара, синоптики обещают +26–27 градусов. Самое время идти гулять, пить охлаждающие лимонады и наслаждаться красотами природы.

    Днем 23 мая многие местные жители так и сделали — кто-то собрался с друзьями в парке обсудить насущные дела, кто-то прилег на травке, а кому-то яркое солнце так сильно било в глаза, что пришлось открывать зонтик.

    Сегодня антициклон сохраняет в регионе солнечную и сухую погоду, при этом в изменении температурных показателей сохранится тенденция на повышение. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы. Об этом сообщили в центре «ФОБОС».

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