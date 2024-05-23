Петербуржцы прячутся от палящего солнца под зонтиками. В город пришла жара

В Петербург пришла летняя жара. Вся эта неделя была очень теплой, но и дальше температура воздуха будет повышаться.

Сегодня, 23 мая, на солнце +25, так же будет завтра и в субботу. В воскресенье Северная столица немного передохнет от жары, и, возможно, город освежится небольшим дождем и 20 градусами тепла перед новой жаркой неделей.

