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    Жара близко. В субботу погода в Петербурге немного изменится

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Гребень антициклона сохраняет в Петербурге сухую и очень тёплую погоду.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 мая в городе малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 8–10 градусов, в пригородах местами до 5, днем составит 22–24 градуса.

    Сегодня метеорологические условия в регионе продолжит формировать гребень антициклона. Он сохранит в регионе солнечную и сухую погоду, при этом в изменении температурных показателей сохранится тенденция на повышение. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В пятницу в городе будет солнечно и 25–27 градусов. А в субботу прохладнее — 23–25, местами возможен кратковременный дождь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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