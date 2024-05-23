Жара близко. В субботу погода в Петербурге немного изменится

Гребень антициклона сохраняет в Петербурге сухую и очень тёплую погоду.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 мая в городе малооблачная погода, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 8–10 градусов, в пригородах местами до 5, днем составит 22–24 градуса.
Сегодня метеорологические условия в регионе продолжит формировать гребень антициклона. Он сохранит в регионе солнечную и сухую погоду, при этом в изменении температурных показателей сохранится тенденция на повышение. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В пятницу в городе будет солнечно и 25–27 градусов. А в субботу прохладнее — 23–25, местами возможен кратковременный дождь.