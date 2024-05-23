Бывшему проректору ВШЭ Константину Сонину* вынесен приговор по делу о военных фейках

Гагаринский суд Москвы 23 мая заочно приговорил экономиста и профессора Чикагского университета Константина Сонина к восьми с половиной годам колонии. Информация об этом размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.



Бывшему проректору Высшей школы экономики и члену Совета по науке при Минобрнауки РФ также по решению суда запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение 4,5 лет.

О возбуждении дела против Сонина ранее писала «Фонтанка»: ему предъявляли три поста в его телеграм-канале, в которых он выступил с критикой СВО. Их отдали на экспертизу, по итогам которой и возбудили дело.