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    Бывшему проректору ВШЭ Константину Сонину* вынесен приговор по делу о военных фейках

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    Гагаринский суд Москвы 23 мая заочно приговорил экономиста и профессора Чикагского университета Константина Сонина к восьми с половиной годам колонии. Информация об этом размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы.

    Бывшему проректору Высшей школы экономики и члену Совета по науке при Минобрнауки РФ также по решению суда запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение 4,5 лет.

    О возбуждении дела против Сонина ранее писала «Фонтанка»: ему предъявляли три поста в его телеграм-канале, в которых он выступил с критикой СВО. Их отдали на экспертизу, по итогам которой и возбудили дело.

    Экономист живет в США с 2015 года. В заявлении пресс-службы суда уточняется, что «срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции Сонина на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ».

    * — внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

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