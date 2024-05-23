В Госдуму внесен законопроект о лишении водительских прав за маскировку номеров автомобилей

Правительство 23 мая внесло в госдуму законопроект о лишении прав за использование средств, которые позволяют видоизменить или скрыть номер госрегистрации автомобилей. Это следует из информации, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.



В пояснительной записке указано, что современные технические средства позволяют скрывать или видоизменить автономера, поэтому законопроект предлагает усилить административную ответственность за подобную маскировку.

