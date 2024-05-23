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    В Госдуму внесен законопроект о лишении водительских прав за маскировку номеров автомобилей

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    Правительство 23 мая внесло в госдуму законопроект о лишении прав за использование средств, которые позволяют видоизменить или скрыть номер госрегистрации автомобилей. Это следует из информации, опубликованной на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

    В пояснительной записке указано, что современные технические средства позволяют скрывать или видоизменить автономера, поэтому законопроект предлагает усилить административную ответственность за подобную маскировку.

    Препятствие идентификации автономеров предложено выделить в специальный состав и ужесточить наказание. В случае принятия парламентом законопроекта это будет наказываться лишением прав на срок от 1 года до 1,5 года с конфискацией маскирующих устройств.

    Также инициатива ужесточает ответственность за повторное вождение транспортного средства без обоих номеров (часть 2 статьи 12.2 КоАП), за это предлагается наказывать лишением прав на 1–1,5 года.

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    Лишение правМаскировка номеровГосдума
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