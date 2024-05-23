С 1 августа разрешение на въезд в Израиль станет обязательным для всех туристов

Для того чтобы приехать в Израиль, с 1 августа всем туристам из стран, с которыми у Израиля действует безвизовый режим, обязательно нужно будет получить разрешение на въезд. Об этом 23 мая сообщает израильское Управление народонаселения и миграции.



С 1 июня по этим разрешениям будет запущен пилотный проект для граждан США и Германии.

«С 1 июля 2024 года испытательный срок будет продлен и для граждан других стран, с которыми существует соглашение об освобождении от визы», — отмечается в Управлении народонаселения и миграции Израиля.