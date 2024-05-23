С 1 августа разрешение на въезд в Израиль станет обязательным для всех туристов

Для того чтобы приехать в Израиль, с 1 августа всем туристам из стран, с которыми у Израиля действует безвизовый режим, обязательно нужно будет получить разрешение на въезд. Об этом 23 мая сообщает израильское Управление народонаселения и миграции.
С 1 июня по этим разрешениям будет запущен пилотный проект для граждан США и Германии.
«С 1 июля 2024 года испытательный срок будет продлен и для граждан других стран, с которыми существует соглашение об освобождении от визы», — отмечается в Управлении народонаселения и миграции Израиля.
Цель такого новшества — убедиться, что у тех, кто собирается лететь в Израиль, нет для этого никаких препятствий.
«В случаях, когда разрешение не будет получено по какой-либо причине, заявители будут направлены в центр обслуживания для рассмотрения отказа», — уточнили в организации.
Напомним, ранее 23 мая стало известно, что Норвегия скоро начнет отказывать российским туристам в поездках. Исключения будут возможны только для тех, кто приедет в Норвегию учиться, работать или в гости к родственникам.
Граница с Норвегией в Мурманской области открыта, и въезд через Борисоглебск (Storskog) оставался для россиян одной из немногих возможностей для путешествия в Европу.