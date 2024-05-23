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    Стрелявший в премьера Словакии заявил, что не хотел убивать политика

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    Мужчина, который выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что у него было намерения убить политика — только ранить. Об этом 23 мая сообщает со ссылкой на документацию суда агентство Reuters.

    Стрелявший, 71-летний мужчина, объяснил свои действия несогласием с политикой правительства Словакии, преследованием деятелей культуры и СМИ, а также ликвидацией спецпрокуратуры, которая занималась резонансными делами.

    Мужчина владеет оружием, из которого выстрелил, в течение 30 лет. Он является бывшим охранником торгового центра. Агентство пишет: стрелок заявил, что о его плане больше никто не знал, извинился за свои действия и выразил готовность извиниться перед Робертом Фицо.

    Покушение на словацкого политика произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Мужчина четырежды выстрелил в премьера, и был задержан на месте.

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