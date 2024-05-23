Мужчина, который выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что у него было намерения убить политика — только ранить. Об этом 23 мая сообщает со ссылкой на документацию суда агентство Reuters.
Стрелявший,
Мужчина владеет оружием, из которого выстрелил, в течение
Покушение на словацкого политика произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Мужчина четырежды выстрелил в премьера, и был задержан на месте.
Стрелявший в премьера Словакии заявил, что не хотел убивать политика
Мужчина, который выстрелил в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что у него было намерения убить политика — только ранить. Об этом 23 мая сообщает со ссылкой на документацию суда агентство Reuters.