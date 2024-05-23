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    Духовное окормление воинов: Росгвардия и ДУМ подписали соглашение о сотрудничестве

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    Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) и Духовное управление мусульман (ДУМ) подписали 23 мая соглашение о сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов и верховный муфтий Шейх-уль-Ислам Талгат Сафич Таджуддин.

    Фото: пресс-служба Росгвардии
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    Сообщается, что этот шаг поспособствует «духовному просвещению, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также членов их семей, исповедующих ислам».

    пресс-служба Росгвардии

    Виктор Золотов заявил, что подписанное соглашение — не просто официальный документ, но своего рода новый этап совместной деятельности, «направленный на дальнейшее развитие и укрепление тесных связей войск правопорядка и мусульманского духовенства».

    «Мудрые проповедники и наставники своим словом вдохновляют на ратный труд всех бойцов и командиров вне зависимости от религиозных предпочтений», — сказал генерал армии.

    Верховный муфтий отметил, что «Служение Отчизне — священный долг, а духовное окормление воинов — это обязанность. В веках так было — в трудные годины, всегда».

    Фото: пресс-служба Росгвардии

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