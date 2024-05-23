Обнаженная Бритни Спирс показала на видео, как булькает на пляже

Американская поп-принцесса Бритни Спирс бросила танцы с ножами на кухне и отправилась отдыхать на пляж. 23 мая в своем аккаунте в Instagram* (запрещен в России, принадлежит Meta**) артистка показала, как плещется голышом на мелководье.

«Привет моей заднице!» — подписала артистка. Однако в первом варианте публикации Спирс говорила о желании увеличить ягодицы с помощью инъекций, чтобы ее задняя часть тела была «плотнее», отмечает DailyMail.

