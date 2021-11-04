Отец Бритни Спирс отказывается от опекунства и компенсации в два миллиона долларов

Джейми Спирс подал заявление о прекращении опекунства над своей дочерью — певицей Бритни Спирс. Он заявил, что не хочет за это никакой компенсации, хотя раньше требовал два миллиона долларов, сообщает 3 ноября The Guardian.

«Недавние показания Бритни и ее просьбы взять под личный контроль ее состояние и дела ясно показали, что сохранение опекунства противоречит ее желаниям», — заявил адвокат Джейми.



По словам мужчины, он не видит смысла продолжать опеку и не заинтересован в этом. Также он призвал к максимально прозрачному рассмотрению дела, чтобы избежать утечек информации, приводящих к бульварным слухам. Следующее слушание назначено на 9 ноября.

