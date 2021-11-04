Отец Бритни Спирс отказывается от опекунства и компенсации в два миллиона долларов

Джейми Спирс подал заявление о прекращении опекунства над своей дочерью — певицей Бритни Спирс. Он заявил, что не хочет за это никакой компенсации, хотя раньше требовал два миллиона долларов, сообщает 3 ноября The Guardian.
«Недавние показания Бритни и ее просьбы взять под личный контроль ее состояние и дела ясно показали, что сохранение опекунства противоречит ее желаниям», — заявил адвокат Джейми.
По словам мужчины, он не видит смысла продолжать опеку и не заинтересован в этом. Также он призвал к максимально прозрачному рассмотрению дела, чтобы избежать утечек информации, приводящих к бульварным слухам. Следующее слушание назначено на 9 ноября.
30 сентября стало известно, что певица добилась временного отстранения отца от опекунства. Кроме отстранения от самой опеки, суд отказал Спирсу и в том, чтобы сохранить функции управляющего ее деньгами. Контроль над финансами временно передан аудитору Джону Забелу.
Бритни Спирс оказалась в зависимости от своего отца в 2008 году. Нервы певицы сдали после того, как суд отдал её детей бывшему мужу. Бритни брилась налысо, набивала татуировки, употребляла наркотики и в итоге оказалась в психбольнице. Ее признали недееспособной, опекуном Спирса назначили на год, но затем надсмотр стал бессрочным. При этом Бритни оказалась одной из немногих в подобном положении, кто продолжал работать. В 2009-м она вошла в топ-5 музыкантов, которые за год заработали больше всего, в одном ряду с Мадонной и AC/DC. Деньгами певицы распоряжался ее отец.