«Она сделала это». Бритни Спирс освободилась от опекунства отца спустя 13 лет тотального контроля

О победе в суде адвоката певицы 30 сентября сообщил CNN. Кроме отстранения от самой опеки суд отказал Спирсу и в том, чтобы сохранить функции управляющего ее деньгами. Контроль над финансами временно передан аудитору Джону Забелу. Джоди Монтгомери, как того и просила певица, остается ее временным опекуном.

Сама Бритни участия в заседании не принимала, от ее лица выступал адвокат Мэтью Розенгарт. Он назвал отца певицы жестоким и токсичным человеком. «Она хочет, чтобы он исчез из ее жизни сегодня. Бритни заслуживает того, чтобы проснуться завтра без отца в роли опекуна», — рассказал адвокат.



Еще одно слушание может быть назначено до конца этого года, чтобы рассмотреть вопрос о полном прекращении опекунства.

«Она сделала это. Ее фанатов называют армией не без причины. Сила львицы!» — поздравил невесту возлюбленный Спирс Сэм Асшгари. В комментариях пользователи разразились потоком поздравлений: «Вы заслуживаете быть свободной и счастливой».

Спирс сам подал в суд заявление об отказе в опеке несколько недель назад. При этом он сообщал, что ему не нравится аудитор, которого защитники певицы представили как человека, который мог бы управлять ее многомиллионным состоянием. Спирс не видел причин, по которым его самого надо избавить от этих обязанностей.

Певица просила суд сократить опеку над ней хотя бы наполовину, она была не против дальнейшего сотрудничества с Джоди Монтгомери. Опекунша может продолжить общение с врачами, следить за приемом лекарств и рационом певицы, а также назначать встречи и следить за работой персонала. Известно, что Монтгомери согласна на такую роль.



Бритни Спирс оказалась в зависимости от своего отца в 2008 году. Нервы певицы сдали после того, как суд отдал её детей бывшему мужу. Бритни брилась налысо, набивала татуировки, употребляла наркотики и в итоге оказалась в психбольнице. Ее признали недееспособной, опекуном Спирса назначили на год, но в итоге надсмотр стал бессрочным. При этом Бритни оказалась одной из немногих в подобном положении, кто продолжал работать. В 2009-м она вошла в топ-5 музыкантов, которые за год заработали больше всего, в одном ряду с Мадонной и AC/DC. Деньгами певицы распоряжался ее отец.

Во множестве документальных фильмов говорилось о феномене Спирс, мало за кем всю жизнь охотились папарацци так, как за ней. На днях The New York Times рассказал, что за жизнью американской звезды следили не только вне стен ее дома, но и внутри.

Спирс нанял компанию Black Box Security, которая обеспечивала безопасность певицы. Однако выяснилось, что слежка за Бритни была тотальной — прослушивались все ее разговоры, просматривались сообщения, были камеры и в спальне. Подписывать документ о неразглашении и согласовании любого поста в соцсетях должны были возлюбленные певицы. Утверждается, что такое соглашение год назад подписал и Сэм Асшгари, о помолвке с которым недавно сообщила Бритни.



В 2019 году певицу снова отправили в психбольницу, оттуда она пыталась нанять независимого адвоката, но уточняла, что к ней в дом его, скорее всего, не пустят, и предложила представиться сантехником.

Незадолго до выступления в суде летом этого года, как сообщал CNN, певица отправилась в полицейский участок рядом со своим домом. Из холла она дважды позвонила в 911 и сказала, что стала жертвой чрезмерного опекунства.

Почти в получасовом монологе в суде Спирс рассказала о том, как опекунство разрушило ее жизнь. Ее заставляли принимать сильнодействующие лекарства, в том числе литий, вынуждали работать и не позволяли зачать ребенка. Несмотря на откровения певицы, суд отказал вывести ее из-под опеки отца, однако бесследным ее монолог не остался.

Спирс после выступления в суде стала много рассказывать об угнетениях со стороны отца в своем Instagram, в том числе заявила, что не будет петь, пока он имеет над ней власть.

Существенную, если не основную роль в освобождении Спирс от опеки сыграли ее фанаты. Движение получило название FreeBritney, его участники привлекли к проблеме внимание американских властей.

