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Бритни Спирс обручилась с фитнес-тренером на 12 лет моложе себя

Американская 39-летняя певица Бритни Спирс сообщила о помолвке со своим молодым человеком — 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари, передаёт ТАСС.

Она 13 сентября выложила в Instagram видео с кольцом на безымянном пальце. «Я не могу поверить в это», — написала она.

Асгари и Спирс встретились на съёмках клипа к песне певицы Slumber Party около 5 лет назад. Сыграть свадьбу они не смогут, пока Бритни находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. Судебное заседание об изменении статуса запланировано на конец сентября.

В 2008 году Спирс была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья. Более 10 лет финансы певицы, включая многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец и назначенный судом адвокат. Отец певицы также принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни. Некоторые поклонники исполнительницы утверждали, что она не желала этого, но была вынуждена соглашаться. Состояние певицы оценивается примерно в 60 млн долл., она является обладательницей нескольких музыкальных наград, в том числе Grammy.

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Комментарии (7)

MinimumLaw
...но опоздал мой самолет - бабушка Симона внучку в школу ведет... (с)
Skazochny
до Пугачевой ей как до Китая...
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