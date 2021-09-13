Американская 39-летняя певица Бритни Спирс сообщила о помолвке со своим молодым человеком — 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари, передаёт ТАСС.
Она 13 сентября выложила в Instagram видео с кольцом на безымянном пальце. «Я не могу поверить в это», — написала она.
Асгари и Спирс встретились на съёмках клипа к песне певицы Slumber Party около 5 лет назад. Сыграть свадьбу они не смогут, пока Бритни находится под опекой своего отца Джеймса Спирса. Судебное заседание об изменении статуса запланировано на конец сентября.