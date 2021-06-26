Фото: скриншот видео / YouTube Поделиться Поделиться







Когда-то Бритни Спирс называли преемницей Мадонны, но карьера девушки пошла по совсем другому пути. Отец Бритни уже 13 лет полностью контролируют ее жизнь. Фанаты давно подозревали, что певица находится в беде. Но до последнего момента сама звезда ни разу в этом не признавалась. Наоборот, она говорила, что у нее все хорошо.



Однако на этой неделе 39-летняя Бритни Спирс выступила в суде Лос-Анджелеса. В общей сложности ее речь, которую лишь изредка прерывал судья, чтобы задать уточняющие вопросы, длилась 24 минуты. Но за это время весь мир узнал об ужасных условиях, в которых живет певица.



Принуждение к концертам

В 2018 году Бритни впервые за долгое время проехалась по Америке и Европе с концертным туром Piece of Me Tour. Однако певица заявила, что ее заставили принять в этом участие.



«Мой менеджмент сказал: если я не поеду в тур, мне потребуется адвокат. Он вручил мне лист бумаги и сказал его подписать. Это меня напугало. Ведь у меня не было даже собственного адвоката. Так что я испугалась и в итоге поехала в тур», — заявила певица.

Сразу после тура последовала еще череда концертов в Северной Америке, к которым Бритни тоже принудили. Во время этих выступлений произошел очередной конфликт. Менеджеры утверждали, что Бритни отказывается репетировать, хотя в суде она заявила, что подобное произошло лишь однажды, и то лишь потому, что ей не понравился танец. В остальное время она занималась подготовкой к концертам четыре дня в неделю. Также ей предъявили претензии за то, что она отказывается от лекарств.

Лекарства

На протяжении последних восьми лет каждое утро певице давали лекарства. Перед концертами в Лас-Вегасе она перенервничала и сильно похудела. Через три дня после отказа участвовать в шоу некие доброжелатели пожаловались терапевту Бритни на то, что она перестала принимать таблетки. Тогда ей прописали принудительный прием лития.



«Литий — очень-очень сильнодействующий препарат. Вы можете стать умственно отсталым, если переборщите с ним, если будете пить его больше пяти месяцев. Но терапевт назначил мне его — я была словно пьяная. Я действительно даже не могла позаботиться о себе. Я не могла говорить с мамой и папой. Я сказала ему, что меня это пугает. Тогда врач приехал ко мне домой, остался и стал контролировать реакцию на новое лекарство, которое я вообще не хотела принимать. В доме было шесть медсестер — они не разрешали мне садиться в машину и ездить куда-либо целый месяц», — заявила Бритни.

По ее словам, семья, включая отца, поддержала новый препарат, несмотря на все заверения певицы, что ей становится только хуже.

Отношения с отцом

Однажды ей назначили нового психотерапевта. Женщина приходила в дом к Бритни каждый день и в течение четырех часов проводила психологический тест.



«Это длилось целую вечность. Потом позвонил папа и сказал, что я провалила этот тест или что-то такое. «Извини, Бритни, ты должна слушать своих врачей. Они планируют отправить тебя в домик в Беверли-Хиллз на реабилитацию. Ты будешь платить за это 60 тысяч долларов в месяц». Я час плакала ему в трубку, а он наслаждался каждой минутой. Контроль над кем-то столь могущественным, как я, ему нравился, ему нравилось управлять собственной дочерью на сто тысяч процентов. Он это обожал», — призналась Бритни.



Несмотря на протест, ей пришлось подчиниться и уехать на реабилитацию.

Тотальный контроль

Певица рассказывает, что «реабилитация» в Беверли-Хиллз больше напоминала рабство.

«Меня заставляли работать против моей воли, забрали все имущество — кредитную карту, наличные деньги, телефон, паспорт — и поместили в дом с чужими людьми. Они все жили вместе со мной — медсестры, круглосуточная охрана. Они наблюдали, как я переодеваюсь каждый день, и даже видели меня голой — утром, днем, ночью. Мое тело… У меня не было двери в комнату. Я сдавала восемь ампул крови в неделю», — говорила Бритни.



Она не имела возможности назначать встречи по собственной воле, работала по 10 часов в день, семь дней в неделю. Вариантов отказаться не было: иначе ей бы не дали видеться с детьми.

О лжи

В последние годы Бритни Спирс говорила в своих соцсетях и немногочисленных интервью, что она счастлива, но это была ложь.

«Я думала, что если я так скажу, то, возможно, стану счастливее. Я была в шоке. Теперь я говорю вам правду. Я несчастна. Я не могу спать. Я так зла, это просто безумие. Я в депрессии. Я плачу каждый день. Мой отец и все, кто причастен к этому опекунству, мой менеджмент, который участвовал в моем наказании, хотя я говорила «нет», — мэм, они должны сидеть в тюрьме. Мое драгоценное тело, которое работало на моего отца последние 13 гребаных лет, старалось быть хорошим, красивым. Таким совершенным. Я делаю все, что мне говорят, а штат Калифорния позволил моему отцу — моему невежественному отцу — забрать его собственную дочь и сделать это с ней. У людей, с которыми я работала, слишком много контроля.



Бритни долго не решалась рассказать правду из-за того, что боялась предвзятого мнения о себе, что она просто еще одна избалованная девочка, которая так и не выросла.

Запрет на детей

Один из самых шокирующих фактов Бритни рассказала в финале своей речи в суде. Оказывается, опекуны принудительно установили ей внутриматочную спираль, чтобы избежать ее беременности.



«Я хотела бы постепенно двигаться вперед — я хочу иметь возможность выйти замуж и родить ребенка. Прямо сейчас опекуны мне сказали, что я не могу выйти замуж или родить ребенка, у меня внутриматочная спираль, поэтому я не забеременею. Я хотела бы удалить ее, чтобы попытаться завести еще одного ребенка. Но мне не разрешают пойти к врачу, они не хотят, чтобы у меня еще были дети. В общем, это опекунство приносит мне больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю тех же прав — иметь ребенка, семью, все это и многое другое», — подытожила Бритни в суде.

Что к этому привело

Вся эта история началась в 2007 году, когда у Бритни возникли проблемы в отношениях с мужем Кевином Федерлайном. У певицы случился нервный срыв: она побрила голову на глазах у журналистов и напала на фотографов. В июле пара развелась.



Автор: X17onlineVideo/YouTube

В ходе бракоразводного процесса решался также вопрос опеки над детьми. Бритни провалила психиатрическую экспертизу, и дети остались с бывшим мужем. Повторный визит к психиатру подтвердил наличие проблем. Этим воспользовался отец Бритни — Джеймс Спирс. Через суд он добился временной опеки над дочерью. Вторым опекуном стал адвокат Эндрю Уоллет. Два этих человека полностью контролировали жизнь Бритни.

Под давлением опекунов Бритни продолжала выступать и периодически выпускать альбомы. Однако в январе 2019 года неожиданно были отменены концерты в Вегасе. Как раз об этой истории Бритни рассказывала в суде. Вскоре после этого адвокат Уоллет перестал быть опекуном Спирс. Фанаты певицы стали подозревать что-то неладное. В соцсетях зародилось движение #FreeBritney, участники которого считали, что певицу насильно удерживают где-то и издеваются над ней. Сама Бритни максимально способствовала этому, публикуя в соцсетях видео со странными танцами и смутными намеками.

Окончательно фанаты певицы убедились в проблемах своей любимицы после того, как в июне 2020-го Спирс опубликовала в тиктоке видео танца под песню The Weeknd «Blinding Lights». Сначала она покружилась с букетом перед камерой, а затем с безумной улыбкой начала входить и выходить из кадра. Видео быстро разлетелось на мемы, но фанаты разглядели в этом сигнал SOS. Дело в том, что в предыдущем видео, в котором Бритни поздравляла ЛГБТ-сообщество с месяцем Прайда, один из пользователей предложил Бритни в следующий раз одеться в желтое и дважды моргнуть, если с ней что-то не так. В видео с танцем певица надела как раз желтый топ и дважды моргнула.



@britneyspears HOLY HOLY CRAP 😍 !!! My florist surprised me today by making the flower arrangement all different colors 💐 … just had to SHARE 🌸⭐️ !!!! ♬ Blinding Lights - The Weeknd

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

