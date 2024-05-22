Суд обязал МВД выплатить 700 тысяч рублей семье убитой студентки. Полиция не приехала на вызов, когда девушку избивали до смерти

Иск родственников убитой в 2020 году студентки Веры Пехтелевой к МВД был частично удовлетворен Заводским районным судом Кемерово. Об этом стало известно 22 мая из базы данных суда.

Суд обязал МВД России выплатить родственникам 700 тысяч рублей компенсации морального вреда за халатность полицейских. Из этой суммы 600 тысяч получат родители, а 100 тысяч — дядя девушки. Изначально близкие требовали компенсации в размере 7 с половиной миллионов рублей.

