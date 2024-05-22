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    Суд обязал МВД выплатить 700 тысяч рублей семье убитой студентки. Полиция не приехала на вызов, когда девушку избивали до смерти

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    Иск родственников убитой в 2020 году студентки Веры Пехтелевой к МВД был частично удовлетворен Заводским районным судом Кемерово. Об этом стало известно 22 мая из базы данных суда.

    Суд обязал МВД России выплатить родственникам 700 тысяч рублей компенсации морального вреда за халатность полицейских. Из этой суммы 600 тысяч получат родители, а 100 тысяч — дядя девушки. Изначально близкие требовали компенсации в размере 7 с половиной миллионов рублей.

    Как ранее писала «Фонтанка», 23-летняя Вера Пехтелева погибла в январе 2020 года от рук своего бывшего парня Владислава Канюса, нанесшего ей 56 телесных ранений, а потом задушившего шнуром от утюга. Истязания длились три с половиной часа. Соседи вызывали полицию не менее семи раз, но на вызов никто не приехал.

    8 ноября 2023 года стало известно, что Владислав Канюс был помилован.

    Суд в Кемерове приговорил пятерых полицейских по делу об убийстве студентки к условным срокам. Их обвиняли в халатности, повлекшей смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ).

    Один из обвиненных полицейских сделал десяток звонков, пытаясь отправить кого-то на вызов обеспокоенных соседей.

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    Вера ПехтелеваХалатностьКомпенсацияМВД
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